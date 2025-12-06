Ente electoral de Honduras prorroga el plazo para pedir la nulidad y el recuento de votos

Tegucigalpa, 6 dic (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras anunció este sábado que ante las demoras en el procesamiento de los resultados electorales y la indisponibilidad de la página de divulgación de resultados, acordó prorrogar el plazo para solicitar la «nulidad administrativa» y las «revisiones y recuentos especiales» de los votos de las elecciones del pasado 30 de noviembre.

La resolución del CNE está dirigida a partidos políticos y candidaturas independientes que participaron en las elecciones generales del 30 de noviembre y a la ciudadanía en general.

El organismo electoral no ha explicado sobre la nueva interrupción del conteo de votos, que mantiene en la incertidumbre a los hondureños luego de una semana de haber votado para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.

El máximo ente electoral determinó hoy que para las acciones de nulidad administrativa «se concede una prórroga de 2,5 días calendario», que vencerán «el día lunes 8 de diciembre del presente año a las 12:00 del mediodía» (18:00 GMT).

Explicó en un comunicado que para las «revisiones y recuentos especiales «se concede una prórroga de cinco días calendario para solicitar revisiones y recuentos, venciendo el día lunes 15 de diciembre a las doce de la media noche», (06:00 GMT).

También señaló que «los interesados deberán presentar sus solicitudes ante la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral», que temporalmente está ubicada en un hotel de la capital hondureña, en el que además opera el centro de cómputo que alimenta la página web del organismo, que no se actualiza desde el viernes por la tarde.

Con el 88,02 % de las actas escrutadas, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, sigue encabezando el conteo con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, suma 1.112.570 (39,49 %), según los resultados oficiales preliminares del CNE, que han tenido varias interrupciones desde el mismo día de los comicios.

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con aspiraciones a ser la sucesora de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sigue relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %).

Libre solicitó hoy al CNE la nulidad del escrutinio presidencial de las elecciones generales, argumentando un «desastre» en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

«Se presenta acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el nivel electivo presidencial, ante el desastre del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)», indicó el escrito presentado por el abogado Edeson Javier Argueta, apoderado legal de Libre.

Igualmente, Nasralla denunció este sábado la existencia de «inconsistencias y errores graves» en más de 5.000 actas electorales, y pidió al CNE una «revisión minuciosa», que podría incluir una verificación voto por voto.EFE

