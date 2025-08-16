Ente electoral de Libia suspende comicios locales en el este del país por orden de Haftar

3 minutos

Túnez, 16 ago (EFE).- La Alta Comisión Nacional Electoral (HNEC, por sus siglas en inglés) de Libia informó de la suspensión de las elecciones municipales, programadas para este sábado, en todas las circunscripciones del este del país, por orden de las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar, que tutela la parte oriental de la nación magrebí.

A esta suspensión, por razones que la HNEC aseguró desconocer, se suma el aplazamiento inicial de las votaciones para el día 23 de agosto en otros siete municipios, cuyos centros de sufragio se vieron afectados por los ataques de la última semana a varias sedes de la comisión, con daños que las autoridades electorales no lograron reparar para el desarrollo de los comicios en la fecha programada.

La entidad manifestó, a través de un comunicado publicado en Facebook, que no ha recibido información alguna sobre las posibilidades de reprogramar los comicios en las localidades del este ni los motivos de la decisión por parte de las fuerzas de Haftar, que confiscaron las urnas en diversos centros.

«La comisión no tiene ninguna información o indicaciones sobre la posibilidad de reanudarse el proceso de votación», explicó la HNEC, que detalló que los incidentes reducen a 26 el número de circunscripciones en las que se desarrollan las elecciones, de un total de 63, que quedaron en 51 tras una primera cancelación el pasado julio, y ahora casi la mitad.

Los ataques de los últimos días fueron ampliamente condenados por organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Misión de la ONU para Libia, que señaló que «estos actos criminales» constituyen un «intento flagrante de privar a los ciudadanos de sus derechos y socavan su derecho a elegir a sus representantes», además de «obstruir el proceso democrático».

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en el dividido país, Nicola Orlando, quien manifestó que los hechos son «profundamente preocupantes», aseguró que «cualquier intento de intimidar a los votantes u obstruir su derecho a elegir a sus representantes locales amenaza la transición democrática en Libia».

Ante los sucesos, el Ministerio de Interior, que mostró su «plena disposición» a brindar seguridad durante el desarrollo de los comicios, advirtió de las consecuencias legales que tendrá «cualquier acto de sabotaje o manipulación que busque obstruir el proceso electoral», unos hechos que atribuyó a «partidos políticos que no desean lograr el cambio».

La primera fase de los comicios a los concejos municipales se celebró en noviembre del 2024 en 58 municipios, sin incidentes de seguridad y con un 74 % de participación.

Desde el derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en 2011, Libia se ha mantenido dividida en dos áreas -el oeste, administrado por Haftar, y el este, controlado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN)-, y ha sufrido dos guerras civiles y choques esporádicos entre milicias aunque ha conseguido evitar un gran enfrentamiento bélico desde 2020. EFE

mak-sb/amg