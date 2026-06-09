Ente electoral de México presenta nueva credencial con 25 medidas de seguridad e inclusión

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Ciudad de México, 8 jun (EFE).- Con el objetivo de fortalecer el documento como uno de los medios de identificación más confiables del país, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México presentó este lunes un nuevo modelo de credencial para votar, que integra innovaciones tecnológicas, mayores elementos de seguridad y herramientas de inclusión.

En una conferencia, autoridades del INE señalaron que entre los 25 elementos de seguridad que integra la nueva credencial, para evitar su falsificación, destaca un nuevo elemento ópticamente variable sobre la fotografía y datos personales.

Además de microtextos, las siglas del INE en el fondo, efectos de realce, impresión arcoíris, así como elementos táctiles en relieve y patrones debilitados, lo que permite contar con un documento más robusto frente a riesgos de vulneración.

También, se informó que la credencial incorpora una actualización de los códigos QR de alta seguridad, bidimensionales con mayor información, además de datos visibles con luz ultravioleta, microimpresiones y efectos gráficos de alta resolución.

También, nuevas tintas y dispositivos ópticos que dificultan la falsificación, se incorporaran en una aplicación móvil que permitirá la lectura de los códigos en sistemas Android e iOS y facilitará la verificación de la información contenida en la credencial.

Además, se agregaron nuevos componentes como fotografía a color en el reverso, escudos de los 31 estados del país y de la Ciudad de México junto con mapas con tintas especiales y datos adicionales que refuerzan la integridad del documento y su correspondencia entre anverso y reverso.

El INE subrayó que el nuevo modelo integra mecanismos de accesibilidad e inclusión, entre los que destacan la posibilidad de incorporar la identidad de género autopercibida con opciones como ‘H’ para hombre, ‘M’ para mujer y ‘NB’ para la persona no binaria.

Así como la autoidentificación indígena o afromexicana a solicitud de la ciudadanía, además de incluir elementos físicos como una muesca para personas con debilidad visual y funciones digitales que reproducen en audio los datos del titular al escanear el código QR.

También se mencionó que el centro de producción de credenciales está equipado con infraestructura nueva de uso exclusivo del INE para la producción de las credenciales para votar con una capacidad diaria de hasta 90.000 credenciales y se precisó que el contrato de producción de la credencial tiene vigencia del 1 de junio de 2026 a mayo de 2031.

A mayo de 2026, en México la lista nominal de electores definitiva con fotografía tiene 100,68 millones de registros. EFE

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