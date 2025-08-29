The Swiss voice in the world since 1935

Ente electoral de Paraguay cancela licitación para compra de 28.000 máquinas de votación

Asunción, 29 ago (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay canceló este viernes el proceso de licitación pública internacional para la compra de unas 28.000 máquinas de votación, que tenían que ser utilizadas en las elecciones municipales de octubre de 2026, y como alternativa planteó el arrendamiento de los equipos, en medio de críticas de políticos de la oposición.

Con esta decisión, el TSJE busca «resguardar la credibilidad, la transparencia y la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales», aseguró la institución en un comunicado.

El máximo organismo electoral destacó que el proceso licitatorio se llevó adelante «con estricto apego a los principios de legalidad y publicidad», sin embargo, consideró «priorizar la preservación de la confianza pública por encima de cualquier otra circunstancia».

En ese sentido, el TSJE dispuso «iniciar un nuevo proceso de selección mediante la modalidad de arrendamiento de máquinas de votación».

El proceso de licitación se convocó en marzo pasado por un valor de 92.820.334 dólares, según el portal de Contrataciones Públicas de Paraguay.

La resolución de esta jornada generó el rechazo de opositores como del senador Rafael Filizzola, quien aseguró que la decisión del TSJE supuestamente «es la consecuencia directa de las presiones irregulares del Congreso», en referencia a que la Cámara Alta instó este miércoles al ente electoral a la «cancelación del actual proceso licitatorio».

«Esto pone en riesgo el voto electrónico y el voto preferencial para las próximas elecciones», advirtió el legislador.

Igualmente, la senadora opositora Esperanza Martínez sostuvo que el TSJE tomó la decisión por un supuesto «pedido» del oficialista Partido Colorado, que, a su juicio, «inclinan la cancha a su favor».

El 22 de mayo pasado, el TSJE dio a conocer que las empresas Consorcio Paraguay Democrático, Consorcio Comitia MSA y Miru Systems Co LTD presentaron ofertas para el concurso.

Si el contrato era adjudicado, las máquinas tenían que estrenarse en los comicios municipales fijados para el 4 de octubre de 2026. EFE

nva/gad

