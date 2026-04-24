Ente electoral de Perú desmiente a López y niega contratación de 200 venezolanos y cubanos

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Lima, 24 abr (EFE).- La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, encargada de organizar las elecciones generales, desmintió este viernes al candidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga, quien denuncia sin pruebas un fraude deliberado en su contra con argumentos sin evidencia,

Entre lo dicho por López Aliaga está que entidad tiene contratados a unos 200 venezolanos y cubanos para desvirtuar los resultados de los comicios.

«Aclaramos que la ONPE no cuenta con trabajadores extranjeros. Esto fue verificado tras una revisión del personal realizada en atención al requerimiento de la Junta Nacional de Justicia de Perú sobre la nacionalidad de quienes integran nuestra institución», señaló el organismo electoral en un comunicado publicado en redes sociales.

La ONPE detalló que su nónima de empleados a 16.757 trabajadores, todos ellos de nacionalidad peruana en distintas modalidades de contratación.

Sin embargo, el jueves en la noche, López Aliaga aseguró durante una transmisión en redes sociales con el argentino Agustín Laje que dentro de la ONPE había «200 venezolanos y cubanos digitando actas, de los que quedan del chavismo en Perú».

«Tienen señores expertos en fraude electoral, a 200 entre cubanos y venezolanos, dos países que se han ido al carajo y mandan a sus rezagos para acá», aseveró López Aliaga.

«Son tan flojos (vagos) que se han tomado una semana en subir un acta», anotó el ultraconservador candidato y líder del partido Renovación Popular, que denuncia fraude al verse fuera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Ante esos rumores lanzados desde el sector de López Aliaga, la Junta Nacional de Justicia, encargada de designar a la autoridad al frente de esta institución, había requerido a la ONPE información detallada sobre el personal extranjero que trabajaba en sus oficinas a nivel nacional.

Las denuncias de supuesto fraude de López Aliaga se han visto alimentadas por las irregularidades acontecidas en las elecciones, especialmente por los grandes retrasos en la apertura de locales de votación en Lima al no contar a tiempo con el material electoral, lo que llevó a que trece colegios abriesen al día siguiente, en una decisión inédita.

López Aliaga ha exigido bajo amenazas de muerte y de agresiones sexuales a las autoridades electorales que se anulen las elecciones en Lima o se convoquen «elecciones complementarias», para que voten quienes no pudieron hacerlo el 12 de abril, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha declarado inviable esa posibilidad, que no están contempladas en la ley.

La diferencia entre el segundo y el tercero es de 20.556 votos, a falta de que se revisen 4.500 actas impugnadas, que suponen el 4,88 % del total. EFE

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