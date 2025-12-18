Ente electoral de Venezuela rechaza «impertinentes declaraciones» de Trump

2 minutos

Caracas, 17 dic (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el chavismo, rechazó este miércoles las que calificó como «impertinentes declaraciones» del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ordenó un bloqueo total de buques petroleros sancionados hacia y desde el país suramericano.

En un comunicado difundido en Telegram, el ente electoral consideró las declaraciones como una «amenaza» y advirtió que la Administración estadounidense pretende «imponer un bloqueo naval», lo que, afirmó, violaría el derecho internacional.

Asimismo, dijo que la comunidad internacional debe considerar el «incalculable daño patrimonial» que causa el Gobierno de Estados Unidos en Venezuela, «propiciando delitos de lesa humanidad», así como acciones para lo que consideró como el «robo descarado» de los recursos energéticos del país suramericano que, dijo, «sólo le pertenecen al pueblo venezolano».

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una llamada telefónica este miércoles con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para alertarle sobre la «escalada de amenazas» de Estados Unidos contra el país suramericano y «sus graves implicaciones para la paz regional».

El martes, Trump anunció el «bloqueo total» contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

El presidente norteamericano aseguró que «el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro».

Además, Trump afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.

«Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente», declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington. EFE

