Ente electoral hondureño dice que la ley no permite recuento voto por voto sin causa legal

Tegucigalpa, 17 dic (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras afirmó este miércoles que la ley no admite un recuento «voto por voto» total de las actas de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre sin causales legalmente acreditadas y advirtió de que esta práctica desnaturalizaría el escrutinio especial, cuyo inicio se ha visto retrasado por diversos problemas.

«La Ley Electoral de Honduras no reconoce ni admite la figura del ‘voto por voto’ total a nivel nacional sin causa. No existe disposición legal alguna que autorice el recuento de todas las actas para un nivel específico sin motivación probada y sin la acreditación de inconsistencias concretas», subrayó el CNE en un pronunciamiento público.

La práctica legalmente admisible es «la revisión selectiva y no generalizada» de las actas electorales, indicó el CNE, que tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales de los comicios. EFE

