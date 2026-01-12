Ente electoral pide a militares hondureños que continúen custodiando el material electoral

Tegucigalpa, 12 ene (EFE).- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, hizo este lunes «un respetuoso llamado» a las Fuerzas Armadas para que continúen custodiando el material electoral del pasado 30 de noviembre, luego de que el sábado el Gobierno que preside Xiomara Castro pidió que se haga un nuevo escrutinio, «voto por voto».

«Es justo reconocer públicamente la labor profesional y patriótica del actual Jefe del Estado Mayor Conjunto (general Héctor Valerio) que ha demostrado compromiso con la defensa de la democracia. Resulta necesario hacer un respetuoso llamado para que las Fuerzas Armadas, en respeto del mandato constitucional de defender la alternabilidad en el poder, continúen custodiando y vigilando el material electoral», indico Hall en la red social X.

Agregó que «es imposible no mencionar que la Constitución establece que el CNE es un órgano autónomo e independiente. Sin embargo, los hechos demuestran que se ha tenido que luchar (prácticamente en un campo de batalla desigual y enfrentando violencia sin precedentes) para defender nuestra autonomía».

Hall subrayó que desde poderes del Estado se emiten directrices inconstitucionales e ilegales, desconociendo la autonomía institucional y pretendiendo usurpar atribuciones del CNE.

La iniciativa de un nuevo escrutinio, «voto por voto» aprobada por el Parlamento el pasado viernes, por un reducido grupo de diputados propietarios y suplentes del gobernante Partido Libertad y Refundación, fue propuesta por el titular de ese poder del Estado, Luis Redondo, y sancionada por la presidenta hondureña, Xiomara Castro, aún cuando el CNE dio a conocer en diciembre los resultados oficiales de las elecciones.

Además, Castro dijo el 18 de diciembre en una ceremonia de las Fuerzas Armadas que respetaría los resultados del CNE, los que no reconoce Redondo, quien no logró ser reelegido como diputado para el próximo período legislativo.

Algunas actas electorales que no fueron escrutadas por presentar inconsistencias, pasaron al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que tiene hasta el 20 de enero para dar a conocer su informe, que será inapelable.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, al parecer, le reiteró a la presidenta hondureña el sábado, en una reunión del Consejo de Ministros, que respetará la declaración del CNE, según versiones extraoficiales que han trascendido en medios locales de prensa.

Hall señaló que el CNE realizó esfuerzos para continuar con el escrutinio especial (de las actas con inconsistencias), pero que sectores de partidos políticos «se aseguraron que existiera una situación de fuerza mayor impredecible e insuperable, para impedir la declaratoria (de resultados). Pero, el CNE antepuso el bien mayor: salvar el proceso y, por tanto, la democracia».

El titular del Parlamento dijo el sábado que si el CNE no hacía el nuevo conteo de «voto por voto», ese poder del Estado se encargaría de hacerlo.

Al respecto, Hall recordó que «el material electoral se encuentra resguardado en el CNE y que no puede arrebatarse o tomarse por la fuerza por nadie. Confío en que todas las instituciones defenderemos con dignidad nuestra autonomía y la legalidad de nuestras acciones».

«Hoy, la institucionalidad es la última barrera para defender nuestra democracia; por eso, a pesar de que continuamos enfrentando la embestida violenta, sin límite ni tregua del oficialismo, reitero ante el pueblo hondureño: ¡Nos mantendremos firmes!», dijo.

El CNE declaró el 24 de diciembre de 2025 presidente electo al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y deberá asumir el poder el 27 de enero, cuando finaliza el mandato de cuatro años de Xiomara Castro. EFE

