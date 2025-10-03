Ente electoral salvadoreño niega información de transparencia de partidos, denuncia ONG

2 minutos

San Salvador, 2 oct (EFE).- La organización Acción Ciudadana denunció este jueves que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negó a entregar información relacionada «sobre su labor de fiscalización a las finanzas y transparencia de los partidos políticos».

Acción Ciudadana precisó que requirió información sobre «fechas de remisión de informes financieros por los partidos, acciones de fiscalización a partidos realizadas por el TSE, información sobre el funcionamiento de la unidad de fiscalización de partidos, hallazgos de auditorías a partidos, verificación del cumplimiento de la transparencia por los partidos, información sobre procedimientos y sanciones».

«En su respuesta, una vez más, el TSE hace manifiesto su poco compromiso con la transparencia, denegando la información solicitada, y desconociendo su rol fiscalizador de las finanzas y transparencia de los partidos que la ley establece», advirtió la organización civil.

Lamentó que el TSE «se declaró incompetente para entregar la información solicitada, aduciendo que los encargados de permitir el acceso a esa información son los partidos o el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)» y «además, considera que la fiscalización no es acto administrativo, sino jurisdiccional, lo cual es erróneo».

Añadió que «la argumentación del TSE pretende eludir su responsabilidad de fiscalizar el financiamiento y la transparencia de los partidos, especialmente cuando persiste la opacidad sobre quién financia al partido Nuevas Ideas», formación del presidente Nayib Bukele.

En 2023, Acción Ciudadana advirtió que la transparencia de los partidos políticos de El Salvador sobre sus ingresos y gastos experimentó un «grave retroceso».

«Existe un grave retroceso en materia de transparencia debido a que no todos los institutos políticos hicieron transparente su información», señaló la organización en un informe.

Agregó que a esto se suma que el Ministerio de Hacienda y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) también se han negado a entregar datos sobre la financiación y donantes de las formaciones políticas por dos años consecutivos. EFE

