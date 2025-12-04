Ente electoral tilda de «histórico» el estrecho margen en recuento de votos en Honduras

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, dijo este jueves que el «escaso margen» entre los aspirantes a la Presidencia, Nasry Asfura del Partido Nacional (PN), a la cabeza nuevamente, y Salvador Nasralla del Partido Liberal (PLH), es «histórico».

Ambos candidatos conservadores han estado intercambiándose en el liderato del conteo, que este jueves hacia las 06:00 horas locales (12:00 GMT) aventajaba Asfura con 1.083.621 votos (40,05 %) frente a 1.075.313 (39,74 %) de Nasralla, con el 84,52 % del escrutinio.

«El escaso margen del resultado entre los candidatos a la Presidencia del PLH y PN, es histórico en nuestro país. Desde el CNE seguimos trabajando para que la declaratoria refleje fielmente la voluntad popular», escribió Hall en una publicación en X.

Hall agradeció a los candidatos por su «civismo», al no haber incurrido en constantes declaratorias anticipadas, ni intentos de sabotaje alguno», y, felicitó a los funcionarios del ente electoral por su trabajo «en silencio y con disciplina».

«Pueblo hondureño: La meta está cerca. ¡Cumpliremos!», agregó la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral.

La aspirante presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar, con 517.696 votos (18,15 %).

El recuento de votos ha sido alterado por cortes del sistema del ente electoral, según Hall, quien ha pedido calma y paciencia a los hondureños, que sigue de cerca los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

El candidato que resulte electo sucederá el 27 de enero de 2026 a la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022, bajo la bandera de Partido Libre, que se resiste a aceptar los resultados que está arrojando la página web del CNE.

Los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano. Los centenarios partidos Nacional y Liberal han gobernado durante un siglo en Honduras, y por primera vez se disputan el poder con la izquierda gobernando. EFE

