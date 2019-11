SWI swissinfo.ch bietet zudem einen wichtigen Dienst weltweit in der mehrsprachigen Aufbereitung von aktuellen Informationen und Debatten zu sozialen und politischen Schweiz-Themen, wie zum Beispiel der direkten Demokratie.

Zu den wichtigen Themen gehören nicht nur die eidgenössischen Abstimmungen oder die Schweizer Aussenpolitik, sondern auch kulturelle Debatten, der Klimawandel und die in der Schweiz ansässigen internationalen Konzerne, Unternehmen und Organisationen.

SWI swissinfo.ch erklärt einem internationalen Publikum die Schweiz kritisch, relevant, unabhängig, marktgerecht und damit glaubwürdig und verständlich. In den täglichen Berichten setzen die Journalistinnen und Journalisten Schwerpunkte, vertiefen, erläutern, ordnen ein und analysieren.

SWI in 360°

Wer ist SWI swissinfo.ch und was leistet der internationale Dienst der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG)?

¿Qué es SWI swissinfo.ch? 13 de noviembre de 2019 - 17:04 SWI wissinfo.ch es la entidad más pequeña de las que componen la Sociedad Suiza de Radiotelevisión (SSR) y realiza una importante contribución al servicio público de este país: SWI swissinfo.ch elabora la información de manera crítica e informa en profundidad sobre los acontecimientos que se producen en Suiza, su evolución y desenlace y publica, con la necesaria profesionalidad y conocimiento, una información actualizada y en formato multimedia. SWI swissinfo.ch se dirige a las suizas y suizos que residen fuera de este país y a todas las personas extranjeras interesadas en Suiza. Sus periodistas informan de manera seria y equilibrada sobre la realidad suiza y lo que ocurre en este país, sin olvidar sin embargo las noticias internacionales importantes, los conflictos y la actualidad del mundo, dándoles un tratamiento independiente y desde una perspectiva suiza. Quien nos sigue, comprende a Suiza Fuera de nuestras fronteras abundan los clichés e ideas distorsionadas sobre este país. SWI swissinfo.ch ofrece una imagen realista de Suiza, de su economía y de su sociedad. Nos esforzamos por entender estas realidades y transmitirlas a nuestros usuarios internacionales de manera que ellos también puedan entenderlas. Gracias a nuestra experiencia e independencia hemos conseguido un alto grado de credibilidad tanto en Suiza como en el contexto internacional.