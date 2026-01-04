Entidades provenezolanas alertan de «grupos violentos afines al régimen criminal» chavista

2 minutos

Madrid, 4 ene (EFE).- Entidades provenezolanas y de derechos humanos alertaron este domingo desde España a la comunidad internacional del «grave e inminente riesgo que representan los grupos armados violentos afines al régimen criminal» de Venezuela.

«En las últimas horas se ha registrado la difusión reiterada de videos, imágenes y declaraciones públicas en las que estos grupos armados incitan explícitamente a la violencia, al odio y a la represalia, configurando un escenario de alto riesgo para la población civil», advirtieron en un comunicado.

Esos mensajes constituyen «amenazas directas y podrían traducirse en acciones violentas de carácter inmediato».

Las organizaciones argumentaron que su actuación sistemática ha generado «terror, persecución y graves violaciones a los derechos humanos».

Organizaciones como Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela, Plataforma Ayuda Venezuela, Coordinadora Iberoamericana Contra el Racismo, el Antisemitismo y la Intolerancia y Movimiento Contra la Intolerancia constatan que este es un momento «crítico y determinante para la historia y el futuro democrático» del país sudamericano, después de la intervención militar de EE.UU. del sábado.

Por todo ello, exhortaron a la comunidad internacional, a los organismos de protección de derechos humanos y a las instancias multilaterales a una «vigilancia activa y permanente sobre los acontecimientos que puedan desarrollarse en las próximas horas»

Y También a documentar y prevenir cualquier acto de violencia, represalia o venganza colectiva.

Según la nota de presa, estos grupos armados violentos son responsables directos de «múltiples muertes ocurridas entre junio y diciembre de 2024, hechos que han sido debidamente registrados y denunciados por la Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela como crímenes de odio».

De esa manera, incidieron las entidades, «el régimen de Venezuela es responsable por acción u omisión de permitir, promover y proteger la actuación de estos grupos armados irregulares, cualquier nuevo hecho de violencia deberá ser atribuido a esta cadena de responsabilidades». EFE

jl/jlp