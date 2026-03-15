Entierran a la familia palestina asesinada por fuerzas israelíes en Tamún, Cisjordania

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Jerusalén, 15 mar (EFE).- Cientos de palestinos, entre familiares y vecinos, enterraron este domingo en Tamún (Cisjordania) a los cuatro cuerpos de la familia Bani Odeh: dos correspondientes a los progenitores y dos de sus hijos de 7 y 5 años, todos asesinados a tiros esta madrugada por fuerzas israelíes.

Los cuatro cadáveres fueron cubiertos con la bandera palestina y enarbolados con una kufiya blanca y negra, según imágenes de la procesión del entierro, en las que se ve a uno de los dos hermanos que sí que sobrevivió el asalto, Mustafa de 8 años, despedir con un beso a sus padres y hermanos pequeños.

«Estábamos en el coche cuando abrieron fuego directamente contra nosotros», detalla en declaraciones recogidas por Haaretz el único otro superviviente además del pequeño Mustafa, su hermano Jaled de 11 años.

Los dos niños, que resultaron heridos leves, perdieron hoy a su padre Ali Jaled Bani Odeh, de 37 años y a su madre Waad Othman Bani Odeh, de 35 años; además de a sus hermanos Othman, de 7 y Mohamed, de 5 años.

«Los soldados interrogaron violentamente a Jaled en el lugar. Inicialmente, el ejército (israelí) impidió que las ambulancias llegaran a la zona, y solo después de un tiempo se permitió el acceso a los equipos médicos. El ejército confiscó el vehículo de la familia, que estaba acribillado a balazos», detalla en un comunicado la ONG israelí B’Tselem.

13 palestinos muertos por fuego israelí

Según B’Tselem, con sus muertes el número de palestinos fallecidos por fuego israelí en Cisjordania ocupada suma ya 13 desde el inicio de la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, superando el total de fallecidos como consecuencia de estos ataques en suelo israelí (12 hasta la fecha).

Además de este ataque, otros cuatro palestinos han muerto durante incursiones militares desde entonces, dos de ellos presuntos milicianos abatidos cerca de un asentamiento en marzo, pero también un hombre que murió por asfixia de gas lacrimógeno y otro tiroteado por un soldado israelí en Kirbet Abu Falah (cerca de Ramala) tras un asalto de colonos.

A esas ocho víctimas mortales, se suman cinco palestinos asesinados por milicias de colonos: el 2 de marzo, dos hermanos murieron mientras defendían su casa de un asalto perpetrado por decenas de colonos, algunos armados, en la aldea de Qaryut (Nablus) y cinco días después un tercer palestino moría a tiros a manos de un conocido colono en una de las aldeas de Masafer Yatta, en el sur de Hebrón.

Un cuarto palestino fue abatido en la cabeza en la aldea de Khirbet Abu Falah, el mismo día que murieron los otros dos tras la llegada de las fuerzas armadas; y ayer sábado, un joven palestino de 28 años fue asesinado a tiros por colonos en la ciudad de Qusra, también en el distrito de Nablus.

En un comunicado conjunto, el Ejército israelí y la Policía confirmaron el suceso de esta madrugada en Tamún.

En el texto, alegaron que durante una incursión militar para «arrestar a sospechosos» el vehículo de la familia palestina presuntamente aceleró hacia las fuerzas, por lo que estás se sintieron amenazadas y «respondieron con disparos».

La Policía israelí no quiso confirmar a EFE sí, como apuntan algunas fuentes locales, la unidad militar iba de paisano en un coche con matrícula palestina, lo que haría muy difícil a familia palestina discernir la presencia de soldados cerca de ellos.

Una fuente de los servicios de emergencias de la Media Luna Roja Palestina confirmó a EFE que sus ambulancias estuvieron retenidas durante 35 minutos, y que cuando lograron llegar, solo vieron ‘jeeps’ militares.

«Bajo el dominio israelí, la vida de los palestinos se considera totalmente prescindible y no existe ningún mecanismo efectivo para exigir responsabilidades a los culpables. Es deber de la comunidad internacional poner fin a la impunidad de la que goza Israel», reclama B’Tselem. EFE

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