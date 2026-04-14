Entra a Irán por vía terrestre un cargamento internacional de ayuda humanitaria

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Ginebra, 14 abr (EFE).- Un cargamento internacional con ayuda humanitaria de emergencia ha entrado en Irán a través de la frontera con Turquía, confirmó hoy en Ginebra un portavoz de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

El convoy transporta 48 toneladas de ayuda humanitaria enviada por la Sociedad Nacional de la Media Luna Roja Turca, que incluyen tiendas de campaña, mantas y artículos de higiene; además de doscientos sets que contienen suministros avanzados para atender a heridos con traumatismos, precisó el portavoz Tommaso della Longa.

«Estos sets de contienen equipos esenciales para tratar lesiones graves y estabilizar a los pacientes, y están diseñados para proporcionar atención inmediata que salva vidas en situaciones críticas», explicó.

Para la FICR, el éxito de esta primera operación transfronteriza es un primer paso para responder las solicitudes iraníes «en un contexto humanitario muy difícil» y en el cual las necesidades médicas son muy elevadas.

El portavoz también se refirió al inmenso impacto psicológico que los ataques están teniendo sobre la población civil y al trabajo de los voluntarios de la Media Luna Roja Iraní, que están permanentemente intentando rescatar a personas de entre los escombros, una tarea durante la cual al menos cuatro de ellos han sido asesinados en ataques subsecuentes.

Esta ayuda es la primera que la FICR consigue hacer entrar en territorio iraní, donde se ha convertido en el mayor proveedor de ayuda de emergencia en las seis semanas de guerra con Estados Unidos e Israel.

El cargamento cruzó la frontera el pasado domingo y hoy está llegando a Teherán, desde donde los suministros serán distribuidos por la Media Luna Roja Iraní en función de las necesidades de los equipos de primeros auxilios que trabajan tanto en la capital como en otras partes del país en guerra, explicó Della Longa.

Consideró que la llegada de este primer envío marca una etapa muy importante porque «es una forma de probar una nueva ruta para introducir ayuda humanitaria en Irán».

«Tenemos muchas esperanzas de poder aumentar la entrada de ayuda en el país», señaló.

Las cadenas de suministro humanitario hacia Irán se han visto interrumpidas debido al conflicto, al cierre del estrecho de Ormuz y a que la ayuda no se puede transportar por vía aérea desde los centros logísticos de las organizaciones internacionales humanitarias que se encuentran en Dubaí u otras ciudades de la región. EFE

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