Entra en vigor un acuerdo de transferencia de material militar entre Japón y Canadá

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Tokio, 17 jun (EFE).- El Gobierno japonés confirmó este miércoles la entrada en vigor de un acuerdo que permite la transferencia de material militar entre Japón y Canadá, firmado en enero por ambos países.

«El 16 de junio, en Ottawa, el Gobierno de Japón y el Gobierno de Canadá intercambiaron notas diplomáticas informándose mutuamente de que habían concluido sus respectivos procedimientos internos para la entrada en vigor» del acuerdo, detalló el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.

«Por consiguiente, este Acuerdo entró en vigor el 16 de junio», añadió la oficina.

El acuerdo sirve para regular las transferencias de equipos de defensa y permite implementar proyectos conjuntos, así como controlar los envíos a terceros países.

«Se espera que este acuerdo contribuya a una cooperación más estrecha entre Japón y Canadá en materia de equipos y tecnología de defensa, así como al mantenimiento y la mejora de las bases de producción y tecnológicas de la industria de defensa japonesa, contribuyendo así a la seguridad de Japón», destacó el ministerio.

El Gobierno japonés aprobó en abril una revisión de sus normas sobre la exportación de material defensivo para permitir la venta de armas letales a los países con los que mantiene acuerdos de cooperación en defensa.

La decisión, según las autoridades, busca mejorar las capacidades disuasorias de los países aliados, al mismo tiempo que fortalece la industria nacional de la defensa.

Tras la flexibilización de la normativa sobre exportaciones, Tokio ha puesto en marcha grupos de trabajo con Indonesia y Filipinas para estudiar el traslado de destructores en desuso a estos países.

También ha ofrecido a Nueva Zelanda su fragata clase Mogami, y ha dicho que varios países del Sudeste Asiático están interesados en adquirir material defensivo japonés. EFE

jdg/ah