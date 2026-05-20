Entradas agotadas para un duelo de fútbol femenino de las dos Coreas en clave diplomática

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Suwon (Corea del Sur), 20 may (EFE).- El equipo norcoreano de fútbol femenino Naegohyan FC se mide este miércoles en un estadio completo con el Suwon FC surcoreano en Corea del Sur, en la primera visita de deportistas del Norte desde 2018, un encuentro que Seúl espera que mejore las relaciones con Pionyang, con quien sigue técnicamente en guerra.

El interés por el encuentro de esta tarde se ha visto reflejado en la venta de entradas, después de que las 7.087 localidades disponibles para el público general, de un total de 9.000, se agotaran en unas 12 horas en su apertura de la semana pasada, según la Federación Surcoreana de Fútbol (KFA).

Entre los asistentes se esperan unos 3.000 simpatizantes movilizados por más de 200 organizaciones civiles surcoreanas para animar, en principio por igual, a ambos equipos, con apoyo financiero del Ministerio de Unificación surcoreano.

Las autoridades del país asiático ven el inusual partido como una oportunidad de reducir las tensiones con Corea del Norte, con la que están teóricamente todavía en guerra ya que el conflicto concluyó con la firma de un armisticio y no de un tratado de paz, en medio del prolongado rechazo al diálogo de Pionyang.

Los anteriores eventos deportivos en el Sur han llegado a funcionar como canal residual de contacto cuando la diplomacia intercoreana estaba paralizada, como ocurrió con la Copa Ari de fútbol juvenil, en 2017, que facilitó la participación de Pionyang en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Corea del Sur en al año siguiente.

Las norcoreanas parten como favoritas, tras haber derrotado por 3-0 al Suwon FC el pasado noviembre en la fase de grupos, en un encuentro que arrancará a las 19.00 hora local (10.00 GMT) en el Estadio de Suwon, al sur de Seúl, en la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol.

En las ruedas de prensa previas, ambos clubes buscaron acotarse al terreno deportivo; aunque la estrella del Suwon, Ji So-yun, afirmara que el equipo norcoreano tiene un juego ríspido y suele provocar con insultos.

«Cuando las jugadoras norcoreanas juegan, siempre son muy duras y también insultan mucho. Nuestras jugadoras no se echarán atrás: si nos insultan, responderemos con insultos, y si nos patean, responderemos también,» afirmó Ji, destacada exjugadora del Chelsea de la Superliga Femenina inglesa.

Está prevista la asistencia del ministro surcoreano de Cultura, Deportes y Turismo, Chae Hwi-young, aunque no se ha confirmado si ha mantenido o mantendrá contacto con la delegación norcoreana.

El ganador del encuentro se enfrentará al Verdy Beleza de Tokio este sábado en la final. EFE

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