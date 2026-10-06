Entre 256.000 y 450.000 manifestantes en las protestas estudiantiles en Francia

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París, 6 oct (EFE).- Las protestas estudiantiles en Francia reunieron este martes entre 256.000 y 450.000 manifestantes, de acuerdo con las diferentes cifras ofrecidas por las autoridades y los sindicatos, respectivamente, en una jornada que transcurrió sin grandes incidentes.

El Ministerio del Interior de Francia calculó solo en París 56.000 participantes en la marcha encabezada por los alumnos de instituto, mientras que las centrales sindicales aumentaron esa cifra hasta los 100.000.

En todo caso, se trata de una de las protestas más masivas de este 2026 y reflejo del malestar social de buena parte de los franceses con el deterioro de los servicios públicos y con el encarecimiento de servicios básicos como los de la energía.

La movilización sucede en plena polémica por las denuncias recíprocas de violencia entre policías y menores y que tuvo uno de sus puntos álgidos el lunes, cuando un adolescente de 15 años perdió una mano, en circunstancias aún bajo investigación, durante unos enfrentamientos a las puertas de un instituto de Lens (norte de Francia).

Desde que a mediados de septiembre estalló la revuelta, se han registrado más de 600 policías y gendarmes y algo más de 200 estudiantes heridos y más de 5.000 arrestos en todo el país, además de destrozos en los centros educativos y en mobiliario urbano ya evaluados en varias decenas de millones de euros.

La convergencia de luchas entre estudiantes, sindicatos y la izquierda sucede tras la presentación del plan presupuestario para 2027 del Gobierno de Sébastien Lecornu, criticado por incluir medidas de ahorro que el Ejecutivo justifica debido a la elevada deuda del país (casi el 120 % del PIB) y la presión que los bonos franceses sufren en los mercados. EFE

atc/cat/fpa

(foto) (vídeo)

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