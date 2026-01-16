Entre 600 y 800 invitados asistirán a la firma del acuerdo UE-Mercosur en Paraguay

3 minutos

Asunción, 16 ene (EFE).- Entre 600 y 800 invitados participarán el sábado en Asunción de la histórica firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), informó este viernes el portavoz de la Presidencia de Paraguay, Guillermo Grance.

«A las 11:30 horas (14:30 GMT) está marcado que empiecen a llegar las autoridades nacionales e internacionales. Se esperan entre 600 y 800 personas», declaró Grance en la radio paraguaya ABC Cardinal.

El acto tendrá lugar en el teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay (BCP), un «lugar emblemático», aseguró Grance, donde el 26 de marzo de 1991 se firmó el Tratado de Asunción que dio origen al bloque del Mercosur, integrado por Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, en proceso de adhesión plena.

El portavoz dijo que la ceremonia dará comienzo a partir de las 12:00 hora local (15:00 GMT) con la presencia como «testigos de honor» de los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; y José Raúl Mulino, presidente de Panamá, que ingresó recientemente al Mercosur como Estado asociado.

Además, confirmó la asistencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quienes serán recibidos este viernes en Río de Janeiro por el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien estará ausente en la ceremonia, pese a ser uno de los principales impulsores del acuerdo.

Grance detalló que el evento iniciará con un discurso de Peña, pues su país ejerce la presidencia semestral del Mercosur. Le seguirán las intervenciones de los jefes de Estado presentes en el acto y del canciller brasileño, Mauro Vieira, si Lula no llega a la cita.

Fuentes oficiales confirmaron el jueves a EFE que Lula no tiene previsto viajar a Asunción este sábado para la firma del acuerdo de libre comercio.

Después de la ceremonia, añadió el funcionario, se tiene previsto que Peña y representantes de la Unión Europea ofrezcan una conferencia de prensa.

«Acá se le va a recibir a la gente con música, con guaranias (un ritmo tradicional de Paraguay), con polcas, con arpas, con guitarras, con comidas típicas», destacó el vocero.

Peña ofrecerá un almuerzo de cortesía a sus homólogos, autoridades de la UE y otros invitados en el Palacio de López, la sede del Ejecutivo en Asunción.

El acuerdo se firmará después de 26 años de negociaciones y reducirá o eliminará gradualmente los aranceles sobre alrededor del 90 % de las exportaciones entre la UE y el Mercosur.EFE

nva/ajs