Entre amenazas y ataques, la guerra entre Irán y EEUU se enquista

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La guerra en Oriente Medio continúa este jueves, con bombardeos de Estados Unidos y represalias de Irán a aliados estadounidenses en el Golfo, pese al llamamiento de Pakistán, potencia mediadora, a reanudar las negociaciones.

«Los ataques continúan y son tan violentos que me tiemblan las manos», cuenta a la AFP Hani, un profesor iraní de 34 años que vive en la ciudad de Ahvaz, en el suroeste del país.

«Hubo al menos 11 o 12 explosiones. Tengo la impresión de que mis oídos van a explotar», añade.

Estados Unidos ha lanzado en las últimas 24 horas dos nuevas oleadas de bombardeos sobre Irán, que ha respondido atacando a países de la región aliados de Washington. Y es así desde hace varios días.

Ambos bandos se amenazan con la misma intensidad que hace meses.

Por el momento las instalaciones petroleras y de gas del Golfo se han librado de la furia iraní, pero Teherán amenaza con reducir a la nada las infraestructuras de Oriente Medio si las suyas sufren ataques.

Y es que el presidente estadounidense Donald Trump advirtió el martes que bombardearán los puentes y las centrales eléctricas del país si los iraníes no vuelven a la mesa de negociaciones.

Los enfrentamientos se reanudaron el 7 de julio tras unos ataques contra barcos en el Golfo, atribuidos a Irán.

Desde entonces las hostilidades no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril.

La guerra, desencadenada el 28 de febrero con los bombardeos israeloestadounidenses, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano y ha estremecido la economía mundial.

Pakistán, mediador entre las partes, exhortó este jueves a poner «fin a la violencia y reanudar las discusiones» en el marco del protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio, que ahora ha quedado hecho añicos.

También pidió la «vuelta a la normalidad en el estrecho de Ormuz».

El pasado fin de semana Irán bloqueó de nuevo esta vía marítima esencial para el tránsito mundial de hidrocarburos y en represalia Estados Unidos restableció el martes el bloqueo a los puertos iraníes.

– Hospital evacuado –

En el estrecho de Ormuz, el tráfico se ha reducido muy notablemente, con solo trece buques comerciales registrados el martes por la empresa de seguimiento marítimo Kpler.

Los precios del petróleo siguen estancados este jueves después del aumento a principios de semana, con el barril de Brent en torno a los 85 dólares.

El ejército estadounidense afirma haber atacado objetivos militares «utilizados para amenazar a los barcos que transitan libremente por el estrecho de Ormuz».

Pero Irán asegura que el ejército norteamericano también ha atacado infraestructuras civiles, como el aeropuerto de Semnan, a 250 km de la capital.

Un hospital de Ahvaz (suroeste) tuvo que ser evacuado tras bombardeos estadounidenses en sus inmediaciones, denuncian las autoridades iraníes que lo califican de «ataque bárbaro».

Igualmente se escucharon explosiones en varias ciudades costeras como Bandar Abbás y Shabahar, así como en la isla de Qeshm, informaron los medios estatales.

«No vivimos, sobrevivimos. Que Dios ponga fin a la guerra, y después a los apuros económicos», suplica Nadin, una profesora de 27 años que vive en la provincia de Sistán Baluchistán, en el sureste.

Teherán por el momento se ha librado de los bombardeos. En la capital la vida sigue su curso a pesar de la activación esta noche de sistemas de defensa antiaérea en los alrededores.

Más de treinta civiles han muerto desde que los enfrentamientos se reanudaron, según el último saldo de las autoridades iraníes, que también comunicaron el deceso de siete militares.

– «¿Quién será el próximo?» –

Irán replicó apuntando con drones a Baréin, Kuwait y Jordania.

«Todos los días me despierto preguntándome si la situación se calmará o empeorará», declaró a la AFP Mustafá Mohamed, un contable sudanés de 39 años que vive en Kuwait.

La guerra también se ha extendido a Irak, que condenó un «ataque de drones» cerca del consulado estadounidense en Erbil, en la región del Kurdistán, el primero en la zona desde la tregua de abril.

En Teherán, después de una pancarta con Donald Trump en un ataúd, un gran panel rojo exhibido en un cruce proclama en inglés: «¿Quién será el próximo?» (who is D nexT one?). Las letras D y T, iniciales del nombre del presidente estadounidense, están escritas en mayúscula. La primera de ellas aparece estilizada para representar su famoso mechón rubio.

Debajo figura el hashtag #lindseygraham, el senador republicano fallecido el 11 de julio y partidario de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán.

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