Entre gritos de justicia despiden a madre de preso político muerto en prisión en Venezuela

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Iván Cárdenas

Caracas, 19 may (EFE).- Un fuerte clamor de justicia y libertad marcó este martes el funeral de Carmen Navas, una madre de 86 años que se convirtió en símbolo de los familiares de los presos políticos en Venezuela y que falleció el domingo, apenas diez días después de que las autoridades confirmaran la muerte de su hijo Víctor Quero, ocurrida diez meses atrás bajo custodia del Estado.

«¡Justicia, justicia, justicia!», gritaron los cientos de asistentes al funeral, mientras trasladaban el ataúd blanco en el que se encontraba el cuerpo de Navas hacia un cementerio en el este de Caracas.

Su cuerpo fue sepultado en el mismo sitio en el que hace casi dos semanas fue enterrado su hijo, de 51 años, y cuyo cadáver fue exhumado por orden del Ministerio Público en medio de la investigación iniciada tras la confirmación tardía de su muerte.

Al lado, estaban las tumbas de otros presos políticos, como el exministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) Raúl Isaías Baduel.

Flores blancas y una gran bandera de Venezuela cubrieron el ataúd de Carmen Navas al ser sepultado. Dos de sus cuatro hijos rompieron en llanto junto a los allegados, mientras un sacerdote pronunciaba unas palabras de despedida.

El féretro fue trasladado en caravana desde la funeraria hasta el cementerio, tras oficiarse una misa y de que decenas de personas se acercaran a despedirse, entre ellos varios defensores de derechos humanos y familiares de presos políticos, que portaban camisetas con el mensaje ‘liberen a todos los presos políticos’.

«La lucha de mi madre está en todos»

La ceremonia de despedida también estuvo marcada por cantos religiosos y la interpretación sentida del himno nacional.

Junto a féretro se ubicó una gran imagen de Navas y Quero abrazados con el mensaje: «solo fui a reencontrarme con mi hijo».

«La lucha de mi madre está en todos, si cierran los ojos y lo más que hermoso que a ustedes lo mueve, ahí está mi madre», dijo Gabriel Quero en el funeral, tras pedir que se apagaran las cámaras: «les pido dignidad al nombre de Carmen Teresa Navas».

La muerte de Navas es el epílogo de un caso que ha conmocionado a los venezolanos y ha reabierto el debate sobre la necesidad de liberar a quienes familias y ONG denuncian como detenidos por razones políticas, aunque instituciones como el Ministerio Público los acusen de delitos comunes.

La última aparición de Navas fue el pasado viernes, cuando asistió, rodeada de decenas de personas, a una misa en memoria de su hijo, a quien buscó durante 16 meses de cárcel en cárcel ante el silencio de las autoridades. La octogenaria denunciaba sus desaparición forzada y el Estado no respondía a sus solicitudes.

Muerte de Quero Navas

La información sobre el paradero de su hijo llegó con la confirmación de su muerte el pasado 7 de mayo mediante un comunicado del Ministerio del Servicio Penitenciario, que indicó que Quero Navas falleció en julio de 2025, seis meses después de su detención y tras presentar una «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».

Decenas de ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después y la Fiscalía, presidida por el abogado vinculado al chavismo Larry Davoe, anunció una investigación penal, que ha sido respaldada por el Parlamento.

La noche del lunes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó una investigación «rigurosa» por la muerte de este preso político.

El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE a comienzos de mayo que Quero Navas fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cerca de una plaza de Caracas, en 2025.

Himiob apuntó, con base en un informe de la ONG, que el «motivo aparente» de la detención se remonta al pasado institucional de Quero, dado que «supuestamente» prestó servicio militar en 2023.

«Esta vinculación técnica parece haber sido el detonante para que el Estado lo señalara bajo cargos de gravedad, procesándolo por los delitos de traición a la patria, conspiración y terrorismo», subrayó.

Según Foro Penal, en Venezuela actualmente hay 454 presos políticos. EFE

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