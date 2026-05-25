Entre la zozobra, familiares piden respuestas por los reclusos que tomaron una cárcel en Venezuela

afp_tickers

4 minutos

Familiares de los presos que se amotinaron el domingo en un penal en Venezuela denunciaron el lunes que los reos se cansaron de las «torturas» propinadas por un nuevo director, destituido tras la toma de esta cárcel.

Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios, y el control que ejercen grupos delictivos.

Ansiosos, decenas de familiares esperaban el lunes en las inmediaciones de una cárcel de presos comunes en Barinas, un estado en el oeste del país. Mientras un grupo de reclusos barría el techo de la cárcel tomada desde el domingo hasta este mediodía.

Los reos «fueron torturados, golpeados», dice a AFP María Eugenia Durán de 48 años y esposa de un hombre que está preso desde hace cuatro años, al explicar la razón que detonó la protesta.

Cientos de presos se agruparon con pancartas con mensajes como «SOS» Y «No más tortura». Varios de ellos con el rostro cubierto incendiaron colchones y sábanas.

– «Era el diablo» –

El director de la cárcel, Elvis Macuare Guerrero, fue destituido tras la rebelión de los reclusos, confirmó un funcionario a la AFP.

La oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que desde que Macuare asumió el cargo hace una semana, los reos fueron objeto de «golpizas y torturas».

Además de que «presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas», añadió la organización.

«Ese hombre era el diablo», dijo bajo anonimato una mujer que espera noticias de un familiar.

El penal «había sido tranquilo», pero «cambió cuando llegó el director», contó Carla Rivas, de 36 años y quien tiene un hermano recluido en esta cárcel.

«Espero que me den noticias de él (…), ellos lo golpearon, no sabemos cómo está», lamenta.

Militares y policías custodiaban la mañana del lunes el penal ubicado en la tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas.

Antes, 112 mujeres fueron trasladadas a otro centro penitenciario, informó la onegé.

Por la tarde, tres autobuses salieron del penal con decenas de reos. «¿Adónde van?», gritaban familiares apiñados en una entrada. «¡Al Rodeo!», respondían los presos.

El centro de reclusión El Rodeo I, a las afueras de la capital, es conocido como una cárcel de presos políticos, incluso con extranjeros detenidos.

«Aquí estamos todas las madres sin saber para dónde mandan a nuestros familiares», se queja María Cristina Villamizar, de 66 años. «No le sigan violando sus derechos humanos, tengan compasión de ellos», pide.

El observatorio dijo en X que estos traslados «terminan incrementando el hacinamiento crítico que ya existe en los penales, generan separación familiar, aumentan el retardo procesal».

– Nueva investigación –

La Fiscalía anunció más temprano en un comunicado que abrió una investigación sobre la «situación de protesta».

Según el OVP, 1.200 hombres y más de 100 mujeres se habían declarado «en huelga» en esta prisión. Los reos «aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas», indicó la oenegé.

Las autoridades prometieron a los familiares instalar una «mesa técnica» para mediar, según el OVP.

Hace un mes se registró un motín en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, que dejó cinco prisioneros muertos, según las autoridades.

En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la caída de Maduro en enero, prometió una reforma al sistema de justicia.

Rodríguez impulsó además una ley de amnistía para excarcelar a cientos de presos políticos, que expertos han criticado por considerarla insuficiente.

mbj-atm/pgf/lp/mr