Entre lodo y escombros, la Navidad en Veracruz dos meses después de las inundaciones

Ciudad de México, 24 dic (EFE).- Tras poco más de dos meses de las lluvias e inundaciones extraordinarias en el estado de Veracruz, en el oriente de México, cientos de familias llegan este miércoles a la Navidad aún entre escombros, lodo y problemas de acceso a servicios básicos.

En octubre pasado, al menos 48 localidades del oriental estado se vieron afectadas por lluvias fuertes, inundaciones y desbordamientos de ríos, lo que dejó un saldo de 37 fallecidos y siete personas no localizadas, según el balance oficial.

A la emergencia inmediata se sumó un escenario de recuperación desigual, con zonas donde el drenaje todavía no se recupera y la limpieza se ha prolongado.

Desde la localidad de Coatzintla, uno de los 28 municipios veracruzanos afectados, la habitante local Areli describió que los problemas persisten por fallas en la red de drenaje.

“(Las autoridades) están batallando con lo de los drenajes porque no estaban funcionando. Entonces, por lo tanto el agua no bajaba”, dijo a EFE en entrevista.

Añadió que “hay zonas todavía donde todavía hay mucho lodo y casas que no han sido habitadas todavía”, porque no se ha concluido la limpieza.

Por su parte, Juan Antonio Santiago, habitante de Poza Rica, una de las zonas más afectadas, señaló a EFE que “la basura también ha sido un caos porque como es muchísima no se dan abasto”.

Además, refirió que aún se observan “montones de basura” en algunos puntos y señaló que el depósito más cercano a su domicilio apenas ha sido reabierto, tras dificultades por el volumen de escombro y desacuerdos entre municipios.

Servicios, escuelas y despensas: los números del recuento

De acuerdo con reportes de medios locales, las autoridades han adjudicado más de dos decenas de contratos por más de 145 millones de pesos para limpiar y descongestionar el drenaje de más de 500 calles en tres municipios.

No obstante, en Veracruz se contabilizaron 38 municipios afectados, según los recuentos oficiales compartidos por el Gobierno mexicano.

En materia de conectividad, el registro reportó 48 localidades comunicadas y tres sin comunicación, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) indicó que ha restablecido el suministro energético a 132.962 usuarios que resultaron afectados por cortes.

Asimismo, las autoridades han detallado que se han abierto los 68 caminos afectados en 46 localidades de Veracruz, mientras que en el sector educativo, el balance señaló 479 escuelas afectadas y atendidas, con un avance de 100 %.

La Semar reportó, entre otras acciones, 11.875 personas evacuadas, 505.189 litros de agua entregados, 15.187 atenciones médicas, 25.556 raciones de comida y el despliegue de cocinas móviles, aeronaves y vehículos acuáticos para acceso a zonas incomunicadas.

Aun con estos avances, el cierre de año encuentra a comunidades con pendientes visibles: retiro de lodo, reconstrucción de enseres, normalización de la recolección de residuos y rehabilitación de viviendas.

La temporada decembrina, en varios puntos, se vive con la urgencia de recuperar lo básico y reducir el riesgo ante nuevas precipitaciones, en una entidad históricamente expuesta a temporales y crecidas, que se ve afectada con lluvias puntuales fuertes, y que según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) “podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida”.

Entre el 7 y el 11 de octubre de 2025, México registró lluvias extraordinarias que afectaron los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, donde se registraros severas inundaciones y deslaves que dejaron un saldo de 83 fallecidos y 17 desaparecidos. EFE

