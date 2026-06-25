Entre oraciones y pedidos de ayuda, artistas venezolanos activan sus redes por terremotos

Compartir

4 minutos

Redacción América, 25 jun (EFE).- Artistas y figuras públicas venezolanas han convertido sus redes sociales en plataformas de solidaridad y ayuda tras los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron el miércoles a Venezuela y que, según cifras oficiales, dejan hasta ahora 188 fallecidos, 1.520 heridos y miles de damnificados.

Cantantes, actores, humoristas y presentadores han compartido mensajes de apoyo, convocatorias para recaudar ayuda humanitaria y cadenas de oración, en un intento por movilizar a sus seguidores dentro y fuera del país ante una de las mayores tragedias recientes en Venezuela.

El cantante Ricardo Montaner fue una de las primeras voces en reaccionar. «Dios mío Venezuela… Padre protege a tu pueblo», escribió en sus redes sociales junto a la etiqueta #Venezuela. Su hijos Mau y Ricky también expresaron su solidaridad con un breve mensaje: «Orando por nuestro país y nuestra gente».

Además de los mensajes, la familia Montaner activó la fundación The House Project para canalizar ayuda hacia las zonas afectadas. A través de la cuenta de Instagram de la organización, hicieron un llamado a la solidaridad.

«Venezuela nos necesita hoy. Cuando todo parece derrumbarse, el amor permanece», señaló la fundación, que busca recaudar fondos para entregar alimentos, agua potable y kits de higiene a los damnificados.

En un video difundido en las plataformas de la organización, Ricardo Montaner afirmó que la tragedia es «urgente e importante» y exhortó a actuar. «Activarnos es una forma de demostrar para qué estamos (…) Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama y nosotros tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita», expresó.

El cantante Danny Ocean también manifestó su apoyo. «Mandando fuerza y muchas oraciones para Venezuela. Hoy más que nunca, unidos», escribió en sus redes sociales.

Por su parte, el humorista Luis Chataing envió «un fuerte abrazo» a los venezolanos y aseguró acompañar «desde el corazón a las víctimas de esta tragedia», al tiempo que pidió mantenerse atentos ante posibles réplicas.

La influencer Lele Pons utilizó sus plataformas digitales para crear redes de apoyo ciudadano y facilitar la coordinación de ayuda humanitaria. En una publicación en Instagram pidió que las personas indicaran en los comentarios qué lugares requerían asistencia inmediata y quiénes estaban dispuestos a colaborar. «Les dejo este post por si necesitan pegar un grito», escribió.

La actriz Marjorie de Sousa compartió una oración dedicada a su país. «Nos unimos en oración por mi tierra Venezuela (…) te ruego que ayudes a mi pueblo», expresó, al pedir «misericordia» para los afectados.

También la actriz Gabriela Spanic publicó varios videos en sus historias de Instagram en los que pidió orar por Venezuela y solicitó ayuda internacional, al considerar que el país «no está preparado para este tipo de desgracias». Visiblemente afectada, aseguró haber llorado por la situación y afirmó que los venezolanos «han sufrido demasiado».

Otras personalidades, como Chiquinquirá Delgado, Daniel Elbittar y el presentador Raúl González, difundieron imágenes de los daños ocasionados por los sismos y se sumaron a las cadenas de oración por las víctimas.

«Señor, protege a todos los venezolanos. Virgen de Coromoto, cúbrelos con tu manto. No desampares a mi país», escribió González.

Mientras continúan las labores de rescate y la búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados, las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para canalizar ayuda, compartir información y mantener la esperanza entre los venezolanos afectados por la tragedia.

El número de fallecidos aumentó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectados, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez.

El líder parlamentario detalló que, hasta el momento, hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, doscientos personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, «algunos han debido ser evacuados», sin precisar la cifra.

Tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 de este miércoles, se han registrado 138 réplicas hasta las 12.00 hora local (16.00 GMT) de este jueves, lo que llevó a que el Gobierno declare algunos lugares, entre ellos La Guaira, como «zonas de desastres». EFE

lnm/jrg

(Video)