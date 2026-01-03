Entre retornos opositores y hegemonía chavista, Venezuela iniciará una nueva legislatura

Carlos Seijas Meneses

Caracas, 3 ene (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela inaugura el próximo lunes la legislatura 2026-2031 que tendrá como novedad el retorno de un grupo de opositores encabezados por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, mientras el chavismo mantiene la mayoría por segundo periodo consecutivo tras unas elecciones a las que no se postuló la oposición mayoritaria liderada por María Corina Machado.

El nuevo quinquenio legislativo arranca en medio de las crecientes tensiones con EE.UU., que mantiene un despliegue militar cerca del país suramericano desde agosto y que el pasado mes confiscó dos buques con crudo venezolano, como parte del bloqueo ordenado por el presidente Donald Trump contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

Minoría

De los 285 escaños del Parlamento unicameral, solo 29 estarán ocupados por opositores, entre los que destacan Capriles, de 53 años, vicepresidente del Congreso en 1999, el cual fue eliminado con la Constitución aprobada ese año y que estaba compuesto por el Senado y una Cámara de Diputados, de la que también fue presidente.

Gobernador del estado Miranda (norte, vecino de Caracas) entre 2008 y 2017, compitió contra el hoy fallecido mandatario Hugo Chávez en las presidenciales de 2012 y un año después contra el actual gobernante, Nicolás Maduro.

Capriles, quien respaldó al líder opositor Edmundo González Urrutia en las controvertidas presidenciales de 2024, se distanció el año pasado de la mayor coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), con su participación en las legislativas de mayo, en las que no compitió la alianza, y ahora forma parte, junto con otros políticos, de un movimiento llamado Unión y Cambio.

El exgobernador se postuló después de que fue levantada una inhabilitación política que la Contraloría le impuso en 2017 por un lapso de 15 años.

Otros opositores

En Unión y Cambio también está Stalin González, de 45 años, quien regresa al Parlamento tras haber sido diputado durante una década, hasta 2021, y del que fue segundo vicepresidente en 2019, año en el que formó parte de la delegación opositora en unas fallidas negociaciones con el Gobierno de Maduro, con la mediación de Noruega.

Tomás Guanipa, cuyos hermanos Pedro y Juan Pablo -este último uno de los principales aliados de la nobel de la paz María Corina Machado- están privados de libertad, retorna también al Legislativo, donde estuvo desde 2011 hasta 2020.

Luis Florido, legislador entre 2016 y 2021 -período en que la oposición controló el Parlamento-, es otra de las caras que vuelven a la Cámara, con experiencia también en negociaciones, al haber participado en el fallido proceso de diálogo con el chavismo celebrado en República Dominicana en 2017, tras las masivas protestas antigubernamentales, que se saldaron con más de 120 muertos.

También entran los excandidatos presidenciales Henri Falcón y Antonio Ecarri, además de Luis Emilio Rondón y Pablo Pérez.

Los ‘alacranes’

Entre los que repiten en el Legislativo están Bernabé Gutiérrez, Timoteo Zambrano, Luis Parra, José Brito y José Gregorio Correa, todos considerados por la oposición mayoritaria como colaboracionistas del Gobierno y llamados de forma coloquial ‘alacranes’.

Parra y Brito formaron parte del grupo de diputados que, según una investigación del medio digital Armando.info, viajó a Europa en 2019 para abogar en defensa del empresario colombiano Alex Saab, hoy ministro de Industrias y Producción de Venezuela y quien estuvo preso en Estados Unidos acusado de conspiración para lavado de dinero.

Ambos diputados fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en 2020, durante el primer mandato de Trump (2017-2021), acusados de encabezar «en representación» de Maduro un «intento fallido de tomar en forma ilegítima el control de la Asamblea Nacional».

Un escenario conflictivo

El Palacio Federal Legislativo, sede de la AN en Caracas, ha sido escenario de conflictos y hasta emblemáticos momentos en la historia política reciente del país, desde la creación de la Cámara, en 1999.

Entre los momentos más recordados está el protagonizado por María Corina Machado, que encaró en 2012 a Chávez, a quien la entonces diputada acusó de «robar» con sus expropiaciones.

Un año después, Machado fue golpeada en plena sesión junto con otros diputados opositores, quienes protestaban luego de que el oficialismo les impidiera el derecho de palabra.

En 2017, un grupo de simpatizantes del chavismo irrumpió por la fuerza en la AN, entonces de mayoría opositora, y causó heridas a algunos diputados.

Otro episodio controvertido ocurrió el 5 enero de 2020, cuando la bancada chavista y un pequeño grupo de disidentes de la oposición eligieron presidente del Parlamento a Luis Parra, cargo al que aspiraba ser reelegido el entonces titular de la Cámara, Juan Guaidó, quien intentó saltar una verja para entrar al Legislativo, pero fue frenado por militares. EFE

