Y.B.: Me puse en contacto con ellos muy rápidamente, porque pensé que un proyecto así podría interesarles como herramienta de promoción. Después de algunas dudas iniciales, el comandante pronto se dio cuenta de que una tira cómica podía ser, en efecto, un importante vector para darse a conocer y reclutar en Suiza.

Los cómics son una de las pocas formas de literatura que no ha sido suplantada por Internet. Los jóvenes lo leen y es un vector que llega a todas las clases sociales y a todas las generaciones.

Y.B.: Me gusta hacer comics en el campo histórico y religioso. Pero no productos de nicho sino álbumes para el público en general, que pueden ser de interés para todos.

Al plantear preguntas a mi alrededor en Francia, advertí la ignorancia de la gente sobre el tema. Ni siquiera los católicos saben exactamente qué es esta guardia. Solamente se conoce el lado folclórico, con uniformes coloridos en las entradas del Vaticano, pero no el resto. Así que pensé que había que hacer algo.

Yvon Bertorello : La idea principal era vulgarizar - en el sentido noble de la palabra - otro aspecto de la Iglesia. En efecto, aunque no sea directamente religiosa, la guardia está al servicio del papado, de la Ciudad del Vaticano y del catolicismo.

Y el resultado, obviamente, satisfizo a las principales personas involucradas. Con motivo de la presentación oficial del libro en el Vaticano el pasado 27 de noviembre, el vicecomandante Philippe Morard dijo a Euronews: “El libro es muy preciso y realista. Muestra nuestra vida real. No he visto nada exagerado. Este libro muestra la esencia real de nuestros deberes y explica nuestra vida cotidiana, sin utilizar la fantasía o la ficción”.

La tira cómica pretende mostrar que la Guardia Suiza Pontificia no son únicamente hombres con uniforme folclórico cuidando la entrada del Vaticano.

(it)

Die Päpstliche Schweizergarde in Sprechblasen

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

La Guardia Suiza Pontificia en caricaturas Olivier Pauchard 19 de enero de 2020 - 11:00 Por primera vez, la Guardia Suiza Pontificia es objeto de una tira cómica. Se trata de una ficción, pero muy fiel a la realidad. La institución colaboró estrechamente con los autores para modernizar su imagen y atraer reclutas. Mucho se había hecho con respecto a la Guardia Suiza Pontificia: libros, exposiciones, documentales, pero nada en forma de tira cómica hasta ahora con la publicación del álbum ‘Los guardias del papa, la Guardia Suiza Pontificia’ Esta obra de tres autores franceses: Yvon Bertorello (guión), Laurent Bidot (ilustraciones) y Arnaud Delalande (guión), fue publicada por Artège, una editorial especializada en libros religiosos. La tira cómica presenta a un joven suizo - Marc - que ha decidido unirse a las filas de la Guardia. Aunque el personaje es ficticio, el contexto es muy real. Los autores pudieron trabajar estrechamente con la Guardia para lograr el mayor realismo posible. Y el resultado, obviamente, satisfizo a las principales personas involucradas. Con motivo de la presentación oficial del libro en el Vaticano el pasado 27 de noviembre, el vicecomandante Philippe Morard dijo a Euronews: “El libro es muy preciso y realista. Muestra nuestra vida real. No he visto nada exagerado. Este libro muestra la esencia real de nuestros deberes y explica nuestra vida cotidiana, sin utilizar la fantasía o la ficción”. El libro es actualmente promocionado en Suiza. Tuvimos la oportunidad de hablar con Yvon Bertorello, autor de la idea del proyecto, en una librería de Friburgo. Entrevista. swissinfo.ch: ¿Cómo se le ocurrió la idea de esta tira cómica? Yvon Bertorello: La idea principal era vulgarizar - en el sentido noble de la palabra - otro aspecto de la Iglesia. En efecto, aunque no sea directamente religiosa, la guardia está al servicio del papado, de la Ciudad del Vaticano y del catolicismo. Al plantear preguntas a mi alrededor en Francia, advertí la ignorancia de la gente sobre el tema. Ni siquiera los católicos saben exactamente qué es esta guardia. Solamente se conoce el lado folclórico, con uniformes coloridos en las entradas del Vaticano, pero no el resto. Así que pensé que había que hacer algo. swissinfo.ch: ¿Pero por qué en forma de cómic? Y.B.: Me gusta hacer comics en el campo histórico y religioso. Pero no productos de nicho sino álbumes para el público en general, que pueden ser de interés para todos. Los cómics son una de las pocas formas de literatura que no ha sido suplantada por Internet. Los jóvenes lo leen y es un vector que llega a todas las clases sociales y a todas las generaciones. swissinfo.ch: ¿Cómo fue recibida esa idea por la Guardia? Y.B.: Me puse en contacto con ellos muy rápidamente, porque pensé que un proyecto así podría interesarles como herramienta de promoción. Después de algunas dudas iniciales, el comandante pronto se dio cuenta de que una tira cómica podía ser, en efecto, un importante vector para darse a conocer y reclutar en Suiza. Hace cuatro o cinco años, puede que ni siquiera hubieran querido oír hablar de un proyecto semejante. Pero estamos en un buen momento: la Guardia quiere modernizarse y darse a conocer. swissinfo.ch: El resultado es una historia muy cercana a la realidad… Y.B.: Sí, hemos podido trabajar muy de cerca con la Guardia. Nos dejaron completamente libres, pero trabajamos bajo su control en lo que respecta a los aspectos históricos y técnicos. Ciertamente, inventamos una ficción contemporánea, pero basada en la realidad. Es el recorrido de un joven suizo que quiere unirse a la Guardia, desde su familia en el cantón de Zúrich, hasta su primer año en el Vaticano. Esto nos permite abordar temas como el reclutamiento y la formación. También incluimos algunas secuencias retrospectivas en la historia, que nos permiten recordar las grandes horas de la Guardia.