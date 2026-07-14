Entregan a El Salvador reconocimiento por eliminar tracoma como problema de salud pública

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San Salvador, 14 jul (EFE).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) entregó oficialmente este martes a El Salvador el reconocimiento por eliminar el tracoma como problema de salud pública, tras recibir la validación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Casa Presidencial informó en X de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, recibió el reconocimiento de parte del director de la OPS, Jarbas Barbosa, y señaló que el país es el primero en Centroamérica en eliminar esta enfermedad que es la principal causa infecciosa de ceguera en el mundo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, felicitó el lunes a El Salvador por «este notable logro» y apuntó que «es una demostración del poder del compromiso político, la inversión estratégica y la participación comunitaria».

En un comunicado la OMS informó el lunes de que para lograr una validación de este tipo, un país debe pasar por un proceso de varios años en cuya etapa final se verifica la capacidad de un sistema de salud para detectar, investigar y responder a posibles casos en el futuro.

Entre 2023 y 2026, El Salvador realizó evaluaciones en las que no hubo evidencia de transmisión activa de esta enfermedad ni se detectaron signos de la misma en niños ni casos avanzados que pudieran provocar ceguera en adultos.

Los hallazgos confirmaron así que el tracoma ya no constituye un problema de salud pública en el país.

La OMS indicó que para este logro El Salvador recibió el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que funciona como su oficina regional para las Américas, y del Gobierno de Canadá.

En el continente americano, el tracoma sigue siendo un problema de salud pública en zonas rurales y remotas de Brasil, Colombia, Guatemala y Perú.

El tracoma, causado por una bacteria, se transmite mediante el contacto con secreciones oculares y nasales de personas infectadas y se la considera una enfermedad fuertemente asociada con la pobreza y la falta de acceso a los servicios básicos, incluidos agua, higiene y saneamiento. EFE

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