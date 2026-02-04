Entregan al parlamento cubano una petición con 1.500 firmas para una ley de amnistía

La Habana, 4 feb (EFE).- Tres activistas cubanas entregaron este miércoles a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) de Cuba una petición en la que solicitan a la cámara aprobar una ley de amnistía.

La carta -presentada por las académicas Jenny Pantoja y Miryorly García, y por Yenisey Mercedes Taboada, madre de un manifestante de las protestas de julio de 2021- cuenta con un total de 1.535 firmas recabadas en redes sociales durante la campaña ‘¡Por una Amnistía Ya!’.

En el texto se asegura que la recolección de firmas -hasta el momento, el 59 % de ellas es de cubanos residentes en la isla- continuará y éstas se seguirán entregando paulatinamente al parlamento.

Según sus promotores, la iniciativa retoma la petición que le hizo a los diputados en 2024 Wilber Aguilar, padre del recluso Walnier Luis Aguilar, considerado preso político por ONG como Prisoners Defenders.

Esa carta fue desestimada «con la escueta justificación de que no cumplía los requerimientos exigidos», indicaron los promotores de la iniciativa.

«Desde entonces hasta la fecha, la situación de los presos políticos en Cuba se ha continuado agravando», lamentó la actual propuesta.

En la carta se recuerda que recientemente se ha realizado la «liberación de presos políticos en Venezuela y Nicaragua», por lo que sus promotores esperan «un gesto similar del Gobierno cubano».

«Es importante añadir que el discurso negacionista de que en Cuba no existen presos políticos es cada día más poco creíble y sostenible», subrayaron.

Prisoners Defenders ha cifrado en 1.197 el total de presos por motivos políticos en Cuba al cierre de 2025, en su mayoría condenados por las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021. EFE

