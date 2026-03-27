Entrenador de beisbolistas que pidieron asilo en España lleva un año preso en Venezuela

3 minutos

Caracas, 27 mar (EFE).- El entrenador de un equipo de 18 beisbolistas venezolanos que pidió asilo en Barcelona cumplirá el próximo 3 de abril un año en prisión, luego de que fuera detenido y acusado de «asociación» y «trata de personas» por las autoridades de su país al regresar de España, dijo a EFE la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa legal de presos políticos.

Julio Guevara, de nacionalidad venezolana, se encuentra detenido «en el centro de formación hombre nuevo Simón Bolívar, la antigua planta» en Caracas, indicó la abogada Stefania Migliorini, a cargo del caso, incluido en la lista de presos políticos de Foro Penal, que contabiliza más de 500 detenidos por esos motivos.

«Le solicité la aplicación de la amnistía pero la negaron», añadió Migliorini en referencia a la ley aprobada el pasado 19 de febrero por el Parlamento para los casos de presos políticos desde que llegó el chavismo al poder en 1999 hasta 2026, pero que excluye casos relacionados con operaciones militares, así como delitos como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Guevara acompañó en el primer trimestre de 2025 a un equipo de béisbol venezolano que viajó a España para -aseguraron- participar en varios partidos, pero 18 jugadores no tomaron el avión de regreso a su país y se apersonaron el 30 de marzo de ese año en una comisaría de la Policía Nacional en Barcelona para pedir asilo.

En ese entonces, el Gobierno de Venezuela advirtió sobre «la existencia de redes que buscan lucrarse con la trata y el engaño de jóvenes talentosos y sus familias» y, además, denunció «el uso reiterado de figuras jurídicas del derecho internacional con fines políticos» para «desacreditar» al país.

«Hacemos un llamado a las autoridades españolas para garantizar la transparencia en este proceso y evitar la politización de un asunto que debe ser tratado con responsabilidad», dijo el Gobierno venezolano en un comunicado.

Luego, el 4 de abril, en un video difundido en las redes sociales, uno de los beisbolistas, que se identificó como Ever González, indicó que la decisión de los 18 de pedir asilo nada tenía que ver con la política.

«Nosotros mismos tomamos la decisión de quedarnos aquí para que la población de España nos diera la oportunidad de poder incrementar nuestro potencial en el deporte, que es el béisbol», señaló el joven acompañado de otros tres.

González aclaró que su entrenador no les abandonó y que «siempre estuvo ahí, en cada momento, en cada lucha, en cada entrenamiento».

«Las personas están diciendo muchas cosas que no son y eso nos perjudica a nosotros. Él no nos dejó ni nada, siempre estuvo ahí con nosotros», remarcó.

Ese mismo día, el Gobierno español indicó que veía «elementos dudosos» en la petición de asilo de los jugadores. EFE

bam/lb/eav