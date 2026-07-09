Entrenamiento de recuperación para Argentina, mientras evalúa desgaste físico ante Egipto

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Kansas City (EE.UU.), 8 jul (EFE).- La selección argentina regresó este miércoles a los entrenamientos en la cancha del Sporting Kansas City, una práctica de recuperación tras el desgaste físico sufrido en la agónica victoria contra Egipto.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni regresó a Kansas City apenas unas horas después del partido, para descansar en su cuartel general y tener la mañana libre.

Por la tarde, los suplentes y jugadores que entraron como sustitutos se ejercitaron en los campos de entrenamiento del SKC y los titulares hicieron trabajo de gimnasio y saltaron posteriormente al campo para completar la sesión de recuperación. Todos menos Alexis McAllister, al que no se le vio en los 15 minutos abiertos a la prensa.

La selección argentina tendrá aún otras dos sesiones, antes de enfrentarse a Suiza, en el partido de los cuartos de final que se disputará el sábado en el Arrowhead de Kansas City, donde debutó en el Mundial, l 17 de junio, con una victoria frente a Argelia (3-0).

Después de dos partidos extenuantes, en los que necesitó una prórroga para derrotar a Cabo Verde y un sobresfuerzo para remontar ante Egipto, con jugadores acalambrados como Cristian Romero o Facundo Medina, Scaloni debe evaluar si repite once o refresca posiciones, entre las que se encuentra el puesto de ariete, que en octavos ocupó Julián Álvarez en detrimento de Lautaro Martínez. EFE

og/laa

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