ENTSO-E recomienda medidas de control de voltaje para prevenir apagones como el ibérico

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Bruselas, 20 mar (EFE).- El apagón de España y Portugal del 28 de abril de 2025 fue un fenómeno inédito causado por múltiples factores sobre el que nunca se había teorizado, pero técnicamente corregible con medidas de control de voltaje, según estableció hoy la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E).

«No es sobre renovables, sino sobre control de voltaje (…). No hay nada en las recomendaciones que no se pueda hacer mañana. No es alta tecnología. El control de voltaje lo conocemos desde hace mucho», declaró el presidente de Entso-E, Damián Cortinas, en la presentación del informe final del organismo. EFE

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