Envían a la cárcel a una empresaria involucrada en el caso por el que estuvo detenido Ronaldinho en Paraguay

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La justicia de Paraguay envió el lunes a prisión a una empresaria paraguaya, acusada de haber proporcionado documentos falsificados a Ronaldinho, por los que el exfubolista brasileño estuvo casi detenido seis meses en 2020 en Asunción.

Dalia López fue capturada el 2 de abril en la capital paraguaya tras permanecer seis años prófuga y desde entonces estaba detenida en una sede policial.

El juez Francisco Acevedo alegó el lunes que existe «peligro de fuga» y confirmó que López deberá permanecer en prisión preventiva en el penal de mujeres en Emboscada, a 35 km de Asunción.

López es acusada de asociación criminal y por haber presuntamente proporcionado documentos fraudulentos a Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho, y a su hermano y representante Roberto de Assis Moreira.

La empresaria de 55 años había gestionado la visita a Paraguay de Ronaldinho para participar en un evento benéfico.

Al llegar al país, el exjugador fue detenido por presentar un pasaporte y cédula de identidad falsificados.

Ronaldinho permaneció casi un mes en la cárcel de la Agrupación Especializada de la Policía de Asunción, y debió pagar una fianza de 1,6 millones de dólares antes de pasar a arresto domiciliario junto a su hermano.

Estuvieron alojados en un hotel de la capital paraguaya hasta conseguir su libertad. Por el caso fueron imputadas hasta ahora 18 personas.

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