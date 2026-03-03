Envían a prisión a 19 personas por el robo de billetes tras un accidente aéreo en Bolivia

La Paz, 3 mar (EFE).- La Justicia de Bolivia dispuso enviar a prisión preventiva por cuatro meses a 19 personas investigadas por su implicación en el robo de billetes que eran trasladados por el avión militar de carga que se accidentó el viernes en la ciudad de El Alto y que provocó al menos 24 muertes.

El Juzgado Primero de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de El Alto definió estas medidas en una audiencia cautelar telemática efectuada en la víspera y que se prolongó por varias horas.

En la audiencia, conducida por el juez Marco Antonio Amaru, comparecieron 34 personas que fueron detenidas por los desórdenes registrados tras el accidente ocurrido el viernes cerca del aeropuerto internacional de El Alto.

La detención preventiva será por cuatro meses, como lo solicitó el Ministerio Público, explicó el juez Amaru.

Quince de los detenidos cumplirán la prisión preventiva en el penal de Patacamaya, en el Altiplano de La Paz, uno en el Centro de Reinserción Social para Jóvenes ‘Qalauma’, también en ese departamento, y tres en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

También se dispuso la detención domiciliaria para otras 14 personas y una recibió la «libertad pura y simple».

Los detenidos son investigados por delitos como robo agravado, instigación pública a delinquir y daños a bienes del Estado.

El accidente ocurrió el viernes en la tarde, cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto de El Alto y recorrió cerca de un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, afectando a los vehículos que circulaban por el lugar.

La aeronave, procedente de la ciudad oriental de Santa Cruz, transportaba una importante cantidad de moneda local sin valor legal que debía entregarse al Banco Central de Bolivia (BCB) para su correspondiente monetización.

En el momento del accidente, los billetes quedaron esparcidos por los alrededores, ante lo cual, miles de personas llegaron hasta el lugar para intentar llevarse el dinero.

Primero los bomberos intentaron dispersarlos con descargas de agua y posteriormente la Policía tuvo que emplear gases lacrimógenos y se desplegaron militares en la zona, pues cada vez era más gente que reaccionó con violencia contra los agentes, periodistas y personal de salud que estaban en el lugar.

El accidente dejó hasta el momento 24 personas fallecidas, 37 heridos y unos 15 vehículos dañados.

El lunes, el piloto del avión declaró ante los fiscales que investigan el suceso que la pista de aterrizaje estaba congelada por la granizada y lluvia que cayeron en El Alto, por lo que los frenos no le respondieron, según su abogado, Ricardo Maldonado.

Las autoridades nacionales informaron que también están abiertas tres investigaciones para conocer las causas y responsables del accidente, una a cargo de una junta de militares de la FAB, otra llevada adelante por el fabricante del avión y la tercera por la aseguradora de la aeronave. EFE

