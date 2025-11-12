Envían a prisión a nueve militares colombianos acusados de asesinar a un campesino

2 minutos

Bogotá, 12 nov (EFE).- Un juez colombiano envió a prisión a nueve militares, entre ellos un oficial y un suboficial, acusados de «la tortura, desaparición y muerte de un campesino de 27 años» el mes pasado en el municipio de Frontino, en el departamento de Antioqiua (noroeste), informó este martes la Fiscalía.

El organismo precisó en un comunicado que «la víctima, que presentaba discapacidad cognitiva, fue retenida en una instalaciones militares con el supuesto de que pertenecía a un grupo armado ilegal» y fue «desnudada, golpeada, colgada de un árbol y amarrada».

La Fiscalía imputó a los nueve militares por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todos con conductas agravadas. Los uniformados no aceptaron los cargos.

Según las investigaciones, los acusados torturaron al campesino en una base militar ubicada en el departamento de Antioquia durante cinco horas hasta que finalmente murió en un baño, y luego arrojaron el cuerpo al río Cerro, ubicado en la misma región.

La autoridades encontraron el cuerpo de la víctima tres semanas después y lo trasladaron al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde el dictamen forense concluyó que «los actos de tortura fueron la causa de la muerte».

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció la semana pasada la muerte del civil y explicó que decidió hacer público el informe interno del Ejército sobre este lo ocurrido «para garantizar la transparencia» en los casos en los que miembros de la fuerza pública incurran en violaciones de derechos humanos.

Los imputados son el teniente Leider Ortiz, el sargento Andrés Olivio, el cabo segundo Cristian David Córdoba, y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo, Alberto Rojo, Didian Fernando, Jhon Edwin y Neider Oyola. EFE

