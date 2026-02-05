Envían a prisión a peruano por falsa amenaza de bomba que paralizó aeropuerto dominicano

2 minutos

Santo Domingo, 5 feb (EFE).- Un tribunal de la República Dominicana dictó este jueves un año de prisión preventiva a un peruano acusado de generar el pasado 6 de enero una falsa alarma de bomba que llevó a las autoridades a la suspensión temporal de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), en el este de Santo Domingo.

El hombre fue identificado como Ángel del Pino Cuya, de nacionalidad peruana, quien reside en la República Dominicana desde hace unos dos años.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el imputado realizó una llamada telefónica a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), que administra el AILA, alertando sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de Copa Airlines, con destino a Panamá, en momentos en que la aeronave ya se encontraba en vuelo.

La advertencia obligó a activar los protocolos establecidos, incluyendo el retorno de la aeronave, inspección de seguridad y medidas preventivas que derivaron en la interrupción temporal de las operaciones y el desvío de vuelos hacia otras terminales del país, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

Los organismos de seguridad de la terminal aérea confirmaron posteriormente que se trató de una falsa alarma.

Producto de la investigación, Pino Cuya fue localizado y arrestado en un sector de la capital dominicana, donde, según el órgano acusador, «le fueron ocupadas evidencias vinculadas a los hechos que se le imputan, las cuales han sido incorporadas al expediente».

Tras la audiencia de hoy en la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este, el abogado del imputado, Rafael Lalane, dijo a la prensa que la medida dictada en contra de su defendido es «desproporcional» y que se trata «de un caso muy complejo», por lo que se deben seguir las investigaciones.EFE

mf/pma