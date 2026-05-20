Envían a prisión a un exsenador paraguayo sentenciado por narcotráfico

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Un tribunal de sentencia ordenó el martes el traslado a una cárcel de Asunción de un exsenador sentenciado por vínculos con el narcotráfico que gozaba de libertad ambulatoria, es decir que podía desplazarse libremente, informaron fuentes judiciales.

El exparlamentario oficialista Erico Galeano, de 59 años, fue ingresado esposado al Departamento Judicial de la Policía Nacional para el trámite administrativo previo a su traslado al penal de Tacumbú, donde cumplirá prisión preventiva.

Galeano renunció a sus fueros la semana pasada y abrió así la vía a su prisión preventiva mientras la Corte Suprema estudia un último recurso ante un tribunal de Casación.

El exsenador fue condenado en marzo de este año a 13 años de prisión por asociación criminal y lavado de dinero al comprobarse vínculos con el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, extraditado en marzo a Estados Unidos desde Bolivia para enfrentar cargos federales.

«Existe una carga mediática, política y social, más un lavado de cara del Poder Legislativo», expresó a periodistas Ricardo Estigarribia, uno de los abogados del político, quien afirma ser objeto de «persecución política».

El defensor calificó de «ensañamiento» la decisión fiscal de pedir la prisión efectiva aún antes del fallo de la Corte que debe aceptar o rechazar el recurso de Casación.

Galeano es el propietario del Club Capiatá de fútbol, entidad que contrató al uruguayo Marset como jugador de su plantilla en 2021.

La esposa de este, la uruguaya Gianina García Troche, extraditada de España en 2025, está recluida en una cárcel de mujeres en la ciudad de Emboscada, a 45 kilómetros al noroeste de la capital.

La investigación judicial concluyó que el senador mantuvo vínculos con Marset y el paraguayo Miguel Ángel «Tío Rico» Insfrán (también preso y procesado en Paraguay). Ambos son señalados como líderes de una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína.

Varios políticos paraguayos han sido vinculados con narcotraficantes pero ninguno sentenciado en funciones.

El diputado Eulalio Gomes, perteneciente al oficialismo, murió en 2024 a manos de policías antidrogas al resistirse en un allanamiento a su residencia.

Otro diputado, Juan Carlos Ozorio, sigue en prisión por vínculos con Marset e Insfrán.

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