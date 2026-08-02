Envían a prisión preventiva a 5 detenidos por el asesinato de mujer embarazada en Colombia

Compartir

2 minutos

Bogotá, 1 ago (EFE).- Un juez colombiano ordenó este domingo prisión preventiva para los cinco detenidos por el asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años hallada muerta el pasado fin de semana en Cali (suroeste) cuando estaba embarazada de ocho meses y cuya hija no fue encontrada en su vientre tras el crimen.

Fueron enviados a prisión Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga «por su presunta participación en el crimen de una mujer en etapa de gestación», según detalló la Fiscalía en un comunicado.

«De acuerdo con la investigación, los procesados se habrían concertado para engañar a la víctima y trasladarla hasta un inmueble en el sector de Alto de Polvorines, donde fue atacada en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante para extraerle a la bebé», agregó la información.

Los detenidos fueron imputados por los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, los tres agravados, así como por alteración de elemento material probatorio, cargos que no aceptaron.

El jueves pasado, las autoridades colombianas encontraron los restos de la bebé tras la detención de las cinco personas, quienes dieron detalles sobre el paradero de la bebé desaparecida.

«Uno de los detenidos dio información de dónde estaba el cuerpo de la niña. Ya estamos haciendo el levantamiento (del cadáver) de la niña de ocho meses», detalló Rincón.

El caso conmocionó a Colombia la semana pasada cuando la madre de la joven, Alba Rubí Gómez, denunció el hecho y relató que cuando reclamó el cuerpo de su hija para darle sepultura fue informada de que la bebé no se encontraba en el vientre. EFE

jga/agf