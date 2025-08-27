The Swiss voice in the world since 1935

Envían a prisión preventiva a mujer detenida con 249 kilos de cocaína en Ecuador

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 26 ago (EFE).- Un juez de Ecuador envió a prisión preventiva a una mujer a la que la Policía le encontró 249 kilos de cocaína que estaban escondidos en el vehículo que manejaba, en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, según informó este martes la Fiscalía.

La mujer, identificada como Katherine C., fue detenida el domingo, cuando circulaba por el municipio de Tulcán, capital de Carchi. Agentes policiales detectaron que intentó evadir el control por lo que decidieron revisar el vehículo.

Los uniformados encontraron una modificación inusual en la estructura metálica de la carrocería del automóvil, específicamente debajo de los asientos traseros, lo que sugería la existencia de un compartimiento oculto. Fue entonces cuando descubrieron una caleta con 249 paquetes rectangulares cubiertos con una cinta plástica roja.

Después de realizar pruebas a la sustancia de los paquetes, la Policía confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Además de la prisión, el juez también le prohibió enajenar bienes y ordenó la retención del dinero que tenía en sus cuentas bancarias.

En el primer semestre del año, en el país andino se incautaron alrededor de 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, de acuerdo a cifras oficiales.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

cbs/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR