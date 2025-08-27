Envían a prisión preventiva a mujer detenida con 249 kilos de cocaína en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 26 ago (EFE).- Un juez de Ecuador envió a prisión preventiva a una mujer a la que la Policía le encontró 249 kilos de cocaína que estaban escondidos en el vehículo que manejaba, en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, según informó este martes la Fiscalía.

La mujer, identificada como Katherine C., fue detenida el domingo, cuando circulaba por el municipio de Tulcán, capital de Carchi. Agentes policiales detectaron que intentó evadir el control por lo que decidieron revisar el vehículo.

Los uniformados encontraron una modificación inusual en la estructura metálica de la carrocería del automóvil, específicamente debajo de los asientos traseros, lo que sugería la existencia de un compartimiento oculto. Fue entonces cuando descubrieron una caleta con 249 paquetes rectangulares cubiertos con una cinta plástica roja.

Después de realizar pruebas a la sustancia de los paquetes, la Policía confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Además de la prisión, el juez también le prohibió enajenar bienes y ordenó la retención del dinero que tenía en sus cuentas bancarias.

En el primer semestre del año, en el país andino se incautaron alrededor de 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, de acuerdo a cifras oficiales.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

