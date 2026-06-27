Envían a prisión preventiva a una alcaldesa ecuatoriana por un caso de presunta corrupción

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Guayaquil (Ecuador), 27 jun (EFE).- Un juez de Ecuador ordenó la prisión preventiva de Ángela Plúa, alcaldesa del municipio costero de Jipijapa, en la provincia de Manabí, y nueve personas más, quienes fueron detenidos el jueves por ser supuestamente parte de una red de corrupción vinculada a emitir de forma irregular documentos de tránsito.

El magistrado aceptó los argumentos de la Fiscalía, que imputó a la alcaldesa y a los otros detenidos el delito de delincuencia organizada, informó este sábado el Ministerio Público.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró el jueves que Plúa era la supuesta líder de esta organización que operaba en los municipios de Jipijapa, Bolívar y San Vicente, y que estaba conformada por funcionarios de entidades de tránsito y tramitadores externos.

Esta estructura cobraba «entre 100 y 150 dólares por trámite para evadir requisitos legales y técnicos», escribió el ministro en su cuenta de la red social X.

Además, la red habría generado un perjuicio superior a 5 millones de dólares al Estado, de acuerdo a Reimberg, que agregó que también se detectaron movimientos financieros que «no guardarían relación con los ingresos declarados por la principal investigada», la alcaldesa Plúa, «con más de 2,6 millones» de dólares.

Según las investigaciones, la supuesta red se encargaba de colapsar el sistema de turnos y, una vez que las personas estaban en las oficinas de tránsito, los funcionarios anunciaban que se había caído el sistema, lo que provocaba que más usuarios decidieran aceptar las propuestas de los tramitadores.

En el último año, otros tres alcaldes han sido detenidos en Ecuador y enviados a prisión preventiva, entre ellos el de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, quien es investigado por casos vinculados a su negocio familiar de comercialización de combustibles.

La captura de Plúa se da a cinco meses de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre próximo. EFE

cbs/nvm