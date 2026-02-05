Envían policías a Tequila para reforzar seguridad tras detención de alcalde mexicano

3 minutos

Ciudad de México, 5 feb (EFE).- El gobernador del estado mexicano de Jalisco (oeste), Pablo Lemus, informó este jueves que envió policías estatales al municipio de Tequila para brindar seguridad y garantizar la tranquilidad a la ciudadanía, tras la detención del alcalde Diego Rivera Navarro, acusado de extorsión y vínculos con grupos criminales.

En una publicación en sus redes sociales, el mandatario estatal señaló que, desde esta madrugada ha mantenido una “coordinación absoluta” con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, por la detención del edil, quien fue arrestado junto con un grupo de funcionarios municipales involucrados en los mismos delitos.

La detención de Rivera Navarro se produjo durante la madrugada de este jueves en el marco de la llamada Operación Enjambre, un despliegue coordinado por fuerzas federales que también derivó en la captura de tres funcionarios municipales, según informó el gabinete de seguridad.

«Desde primera hora enviamos policías estatales al municipio para brindar seguridad y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía de Tequila», apuntó Lemus.

El alcalde, militante del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es investigado por presuntamente operar esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras que operan en la región, así como por su vinculación con una facción del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones indican que el alcalde encabezaría una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento de Tequila, mediante la cual servidores públicos municipales extorsionaban a empresarios y comerciantes locales, además de incurrir en el desvío de recursos públicos, según las autoridades.

La captura se inscribe en una serie de acciones emprendidas desde 2024 en distintos municipios del país contra autoridades locales presuntamente vinculadas a la corrupción o el crimen organizado.

Lemus indicó que continuará en comunicación con autoridades federales sobre el caso y adelantó que sostendrá reuniones adicionales durante su asistencia en Querétaro a la conmemoración del aniversario de la Constitución mexicana.

Por otra parte, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco desplegó un comunicado en el que dijo confiar en que las autoridades competentes “realizarán su trabajo conforme a los procedimientos legales establecidos, garantizando en todo momento el debido proceso”.

Asimismo, señaló que siempre será “respetuoso de las instituciones y de las investigaciones que lleven a cabo las autoridades”.

La Operación Enjambre forma parte de una ofensiva federal contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, particularmente en regiones con alta actividad económica estratégica, como la industria tequilera, uno de los sectores emblemáticos de Jalisco (oeste de México).

Tequila, localidad de más de 40.000 habitantes, se encuentra a 65 kilómetros de la capital de Jalisco, Guadalajara. EFE

