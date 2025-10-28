Enviada de EEUU celebra reuniones en Beirut tras intensificación de los ataques israelíes

2 minutos

Beirut, 28 oct (EFE).- La enviada especial de Estados Unidos Morgan Ortagus se reunió este martes en Beirut con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, en medio de una intensificación de los ataques israelíes contra el Líbano.

Ortagus fue recibida primero por Aoun en el Palacio Presidencial, a las afueras de Beirut, y luego por Salam en el Palacio de Gobierno beirutí, tal y como confirmaron las oficinas de ambos líderes en la red social X.

«Salam subrayó que el objetivo de cualquier negociación es implementar la declaración del cese de hostilidades emitida el pasado noviembre, especialmente en relación al fin de los ataques israelíes y su completa retirada de los territorios libaneses ocupados», afirmó la oficina del primer ministro.

Según algunos medios locales, Ortagus ha propuesto este martes a las autoridades libaneses el inicio de negociaciones directas o indirectas con Israel para cambiar el actual ‘statu quo’.

Estados Unidos e Israel llevan meses presionando para que el Estado libanés desarme a Hizbulá, pero por ahora no ha habido avances prácticos al respecto pese a la aprobación de un plan oficial para lograrlo antes de finales de año.

En este sentido, Salam defendió que para lograr que solo haya armamento en manos de las fuerzas de seguridad oficiales es necesario llevar a cabo una conferencia de donantes, que permita recabar apoyos tanto para el Ejército libanés como para las Fuerzas de Seguridad Interna.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), la responsable estadounidense también mantuvo un encuentro con el jefe del Parlamento libanés, Nabih Berri, con quien trató los ataques «diarios» lanzados por Israel y el trabajo del comité encargado de supervisar el alto el fuego entre ambos países.

Su visita se produce entre temores al inicio de una nueva ofensiva por parte de Israel, que recientemente ha intensificado sus acciones contra presuntos objetivos de Hizbulá, y que solo entre el pasado jueves y este lunes mató a 14 personas en diferentes áreas del territorio libanés.

En este contexto, también se encuentran en Beirut al frente de sendas delegaciones el jefe del Servicio General de Inteligencia de Egipto e importante figura en la mediación del alto el fuego en Gaza, Hasán Rashad; así como el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit. EFE

njd/kba/fpa