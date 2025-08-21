Enviado a prisión preventiva el ucraniano detenido en Italia por sabotaje de Nord Stream

Roma, 21 ago (EFE).- El ucraniano detenido este jueves en Italia por su supuesta implicación en el sabotaje del gaseoducto ruso Nord Stream en 2022 ha sido trasladado a la prisión de Rimini (norte) antes de su eventual entrega a Alemania, según han confirmado las autoridades italianas.

El arresto, el primero en relación con este caso, fue llevado a cabo por agentes de los Carabineros (policía militarizada) de la provincia de Rimini, que ejecutaron una euroorden emitida el pasado 18 de agosto por el Tribunal Federal de Justicia alemán.

Acto seguido, por orden de la Fiscalía de la ciudad italiana de Bologna (norte), ha sido enviado a la penitenciaría de Rimini, donde, salvo disposición contraria, deberá permanecer hasta su entrega a Alemania, según precisan a EFE fuentes policiales.

El detenido, Serguí K., de 49 años de edad, pasaba unos días de vacaciones en Italia con su familia y fue localizado en un hotel de la localidad de San Clemente, informó el cuerpo de los Carabineros en un comunicado.

En el momento de la intervención policial el hombre no ha opuesto resistencia, agrega la fuente.

Su posible presencia en el lugar había sido notificada al Servicio de Cooperación Internacional de la Policía italiana, encargada de colaborar con los cuerpos del orden de otros países.

La Fiscalía del Estado de Alemania (GBA) considera que formaba parte de un grupo de personas que en septiembre de 2022 colocaron explosivos en los gaseoductos Nord Stream 1 y 2 en el lecho del mar Báltico, cerca de la isla sueca de Bornholm.

Por eso se le acusa de ser uno de los coordinadores de la operación, por los delitos de destrucción de infraestructuras y de sabotaje contrario a la constitución.

Aunque hasta ahora se han ido filtrando detalles de la reconstrucción de los hechos que ha realizado la GBA, se trata de la primera vez que ésta proporciona informaciones públicamente sobre el caso, que el Gobierno alemán tampoco ha querido comentar en ningún momento en los últimos años.

De acuerdo con el comunicado, la Fiscalía cree que el grupo de saboteadores utilizó un yate de vela que zarpó del puerto alemán de Rostock y que había sido alquilado previamente a través de intermediarios con documentos de identidad falsificados.

El detenido comparecerá ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia una vez que haya sido entregado, concluyó la GBA.

Según filtraciones publicadas en los últimos años por medios alemanes, la Fiscalía cree que un grupo de ciudadanos ucranianos con conexiones con el Ejército de ese país está detrás del acto de sabotaje, aunque no se sabe hasta qué punto el Gobierno en Kiev estaba al corriente de la operación.

La explosión, el 26 de septiembre de 2022, dejó inutilizado uno de los gaseoductos y provocó graves daños en el segundo.

Por ninguno de ellos transitaba el gas en el momento del ataque, ya que Nord Stream 2 no llegó a inaugurarse, y a través de Nord Stream 1 la empresa estatal rusa Gazprom había interrumpido poco antes el suministro de gas a Alemania.

El atentado, en plena crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania, provocó una avalancha de especulaciones sobre la autoría, que el periodista de investigación estadounidense Seymour Hersch atribuyó a Estados Unidos, mientras que otros conjeturaron que tras ella podía estar Moscú.EFE

gsm-cph/ajs