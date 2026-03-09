The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Enviado chino llega a Arabia Saudí y condena los ataques contra civiles

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 9 mar (EFE).- El enviado especial chino para asuntos de Oriente Medio, Zhai Jun, viajó a Arabia Saudí, donde declaró que «cualquier ataque contra civiles inocentes y objetivos no militares debe ser condenado» y manifestó la «profunda preocupación» de su país por las actuales tensiones en la región.

Zhai, cuyo viaje había sido anunciado por el Gobierno chino pero sin precisar las fechas, se reunió con el ministro de Exteriores saudí, Faisal F. Alibrahim, ante quien sostuvo que «la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países del Golfo son inviolables», informó este lunes el Ministerio chino de Exteriores. EFE

aa/lcl/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR