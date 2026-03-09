Enviado chino llega a Arabia Saudí y condena los ataques contra civiles

Pekín, 9 mar (EFE).- El enviado especial chino para asuntos de Oriente Medio, Zhai Jun, viajó a Arabia Saudí, donde declaró que «cualquier ataque contra civiles inocentes y objetivos no militares debe ser condenado» y manifestó la «profunda preocupación» de su país por las actuales tensiones en la región.

Zhai, cuyo viaje había sido anunciado por el Gobierno chino pero sin precisar las fechas, se reunió con el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, ante quien sostuvo que «la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países del Golfo son inviolables», informó este lunes el Ministerio chino de Exteriores.

«Promover la paz y poner fin al conflicto es la solución fundamental a la actual situación», declaró este domingo el representante del gigante asiático.

Zhang instó «a todas las partes» a «poner fin inmediato a todas las operaciones militares», según el comunicado.

El diplomático trasladó a su interlocutor que «China seguirá desempeñando un papel constructivo y está dispuesta a colaborar con Arabia Saudita para colaborar activamente con todas las partes y realizar esfuerzos incansables por mantener la paz y la estabilidad en la región del Golfo».

Pekín actuó además como mediador en el proceso de acercamiento que culminó con el restablecimiento de los lazos diplomáticos entre Teherán y Riad en 2023.

Por su parte, el ministro saudí, de acuerdo al comunicado chino, aseveró que «Oriente Medio atraviesa una crisis sin precedentes, con las llamas de la guerra extendiéndose a los países del Golfo».

Esta coyuntura, a su juicio, «amenaza gravemente la estabilidad regional y afecta al suministro energético mundial y la seguridad marítima».

«Arabia Saudita es plenamente consciente de los peligros de una escalada del conflicto y ha actuado constantemente con la máxima moderación», dijo Bin Farhan, quien agregó que espera que «China continúe desempeñando un papel positivo en la promoción de un alto el fuego».

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel por «violar la soberanía» del país persa.

El canciller chino, Wang Yi, afirmó este domingo que la guerra en Irán «nunca debería haber estallado» y pidió el «cese inmediato de las operaciones militares para prevenir una escalada y la expansión de la guerra».

Wang indicó en una rueda de prensa que «la historia de Oriente Medio ha demostrado repetidamente al mundo que la fuerza no es la solución a los problemas».

El jefe de la diplomacia china ha abogado además en los últimos días por «mantener la seguridad de las rutas marítimas», ante la coyuntura de que el 45 % del petróleo que importa China llega a través del Estrecho de Ormuz. EFE

