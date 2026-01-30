Enviado de EEUU aplaude el acuerdo en Siria como un «hito histórico» hacia la estabilidad

Beirut, 30 ene (EFE).- El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, aplaudió el acuerdo alcanzado este viernes por Damasco y la alianza armada liderada por los kurdos de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), al considerarlo un «hito histórico» que ayudará a alcanzar estabilidad en el país.

«El anuncio hoy de un acuerdo integral entre el Gobierno sirio y las Fuerzas de Siria Democrática representa un hito profundo e histórico en el camino de Siria hacia la reconciliación nacional, la unidad y la estabilidad duradera», dijo en su cuenta de X el representante de Washington, mediador entre las partes.

Barrack reconoció que el entendimiento fue negociado «cuidadosamente» y consideró que sirve para apuntalar otras decisiones previas al respecto, así como los esfuerzos más «recientes» para rebajar la tensión entre los dos bandos.

Damasco y los kurdosirios buscaban una fórmula para unificar el territorio nacional desde el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024, pero aún prevalecían los desacuerdos en varios aspectos hasta que a comienzos de este mes estallaron intensos choques armados entre ambos.

El pacto de este viernes busca consolidar el último alto el fuego anunciado el pasado 20 de enero, inicialmente para cuatro días y luego extendido por otros 15 adicionales, después de que medidas similares e incluso un acuerdo marco anterior fracasaran en las últimas semanas.

El enviado estadounidense elogió al Gobierno sirio por el compromiso con una «gobernanza inclusiva» demostrado con la firma del acuerdo, mientras que de la comunidad kurda aplaudió su decisión de apoyar un marco «unificado» que permitirá seguir valorando sus contribuciones pasadas.

«Conjuntamente, estos desarrollos allanan el camino para reconstruir las instituciones, restaurar la confianza, atraer la inversión esencial para la reconstrucción y garantizar una paz duradera para todos los sirios», concluyó Barrack. EFE

