Enviado de EEUU visita el sur del Líbano, clave en sus negociaciones con Israel

2 minutos

Beirut, 27 ago (EFE).- El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, visitó este miércoles el sur del Líbano, la región más golpeada por la guerra del pasado año y clave para la implementación del alto el fuego con Israel que Washington busca apuntalar con el desarme del grupo chií Hizbulá.

El diplomático estadounidense llegó en helicóptero al cuartel militar François Hajj de Marjayun, en medio de un fuerte despliegue de seguridad no solo en la zona sino también en la entrada a la vecina localidad de Khiam, bastión de Hizbulá, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

El medio estatal apuntó que se han producido llamados a congregarse para protestar contra su visita.

Barrack actúa como mediador entre el Líbano e Israel para tratar de avanzar en los puntos aún sin implementar desde el cese de hostilidades acordado el pasado noviembre, en cuyo marco el Ejército libanés desplegó a 8.000 soldados en el sur del Líbano para sustituir la presencia armada de Hizbulá.

El martes mismo, aseguró en Beirut que Israel responderá con concesiones al plan libanés para el desarme del movimiento chií, que será presentado en los próximos días, y abogó por convencer a Hizbulá de que abandone las armas.

En cuanto al sur del Líbano, aún a la espera de ser reconstruido tras la guerra del pasado año, Barrack propuso apostar por la inversión de los países del golfo para «sustituir» la financiación de Irán, principal patrocinador de Hizbulá, y aseguró que esta idea tomará más forma «en las próximas semanas». EFE

njd/amr/alf