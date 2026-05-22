Enviado de Israel para el cristianismo reconoce «hechos abominables» de soldados en Líbano

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Guillermo Azábal

Jerusalén, 22 may (EFE).- El enviado especial de Israel para el mundo cristiano, George Deek, reconoce «hechos abominables» del Ejército israelí en incidentes contra símbolos cristianos en el Líbano, pero recrimina a la comunidad internacional la misma contundencia en sus condenas para otros ataques contra el cristianismo en Oriente Medio.

«Israel protege la presencia cristiana en la región. Eso no significa que Israel sea un país perfecto. No somos una postal. Hay incidentes aquí que deben abordarse», asegura en una entrevista con EFE Deek, primero en ostentar este cargo creado justo después de que un soldado israelí fuera captado semanas atrás destrozando a martillazos una talla de Jesucristo en el sur de Líbano.

El también exembajador de Israel en Azerbaiyán (2019-2026) -y primer árabe cristiano en encabezar una representación diplomática israelí en 71 años- califica dicho suceso y otro en el que un soldado colocó un cigarrillo en la boca de una estatua de la Virgen María como «inaceptables, abominables y en contra de lo que representa Israel».

«Agradezco las críticas porque nos ayudan a ser una mejor sociedad y a comprender dónde podemos y debemos mejorar», ahonda Deek para, a continuación, lanzar un dardo al Gobierno español.

«Mi pregunta para usted y para el gobierno español es: ¿acaso los cristianos en el resto de Oriente Medio no merecen también atención?, ¿no merecen sentir que hay alguien que los cuida, que los protege y que vela por su seguridad?», agrega con tono calmado desde un pequeño estudio de grabación dentro del Ministerio de Exteriores israelí.

Deek (Jaffa, 42 años) repite que el Gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu «toma en serio» la integridad de los cristianos en Israel y que esto, a su juicio, ha quedado demostrado en que se haya impuesto sanciones de 14 a 30 días de detención militar para los soldados implicados en estos sucesos en Líbano.

Enlace con iglesias para «prevenir incidentes»

El nuevo cargo de Deek, procedente de una familia árabe cristiana israelí ligada a la Iglesia ortodoxa griega, busca servir de enlace con las comunidades cristianas del país y con los distintos patriarcados de Jerusalén para garantizar «una mayor coordinación y prevenir incidentes indeseables».

Actualmente, existe un clima de creciente hostilidad hacia los cristianos en Israel, según datos de la organización israelí interreligosa Rossing Center, que documentó un ascenso del 63 % en los episodios de acoso contra cristianos durante 2025.

«Al cardenal Pierbatista Pizzaballa (patriarca Latino de Jerusalén) le expresé mi solidaridad y mi condena absoluta por lo sucedido. Hablamos sobre cómo podemos trabajar juntos para combatir manifestaciones de racismo y radicalización», comenta Deek sobre otro suceso más reciente, donde una monja fue empujada violentamente y pateada por un individuo -luego arrestado- en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Tasa marginal de cristianos israelíes en el Ejército

Desde la creación del Estado de Israel en 1948 hasta la actualidad, la población cristiana ha aumentado de 34.000 a 188.000 personas, pero en términos proporcionales ha pasado de aproximadamente un 3 % a menos de un 2 %, según la Oficina Central de Estadísticas de Israel.

Aproximadamente el 80 % de los cristianos en Israel son árabes con ciudadanía israelí, cuyas identidades se entremezclan: hay quienes se ven principalmente como ciudadanos israelíes, algunos priorizan su sentir palestino y casi todos ponen en valor ser árabes y cristianos.

«El tema del alistamiento militar es delicado, ya que también hay árabes cristianos al otro lado de la frontera (Líbano y Cisjordania). Algunas personas no se sienten cómodas yendo allí», comenta Deek sobre el hecho de que las tasas de alistamiento entre cristianos, que no están obligados a realizar el servicio militar, sigan siendo marginales.

Cristianos en Cisjordania

Por otra parte, en Cisjordania, la pérdida poblacional ha sido mucho más dramática, con una proporción de cristianos del 10 % al final del Mandato Británico (1920-1948) y que ahora, en general, no alcanza el 2 %.

Sobre el terreno, la mayoría de cristianos de Cisjordania coincide en sentirse orgullosamente palestinos y alegan que emigran por la presión económica debido a la presencia israelí en los territorios ocupados, según el derecho internacional, así como por los ataques de colonos judíos radicales en localidades como Taybeh o Birzeit.

Desde Israel, sin embargo, aseguran que estas comunidades cristianas abandonan sus hogares por problemas de convivencia con sus vecinos musulmanes y por un supuesto hostigamiento por parte de la Autoridad Palestina.

«Es algo que suelen evitar y de lo que no hablan públicamente porque tiene consecuencias negativas para sus propias sociedades», dice Deek sin profundizar.

En Tierra Santa, separar religión de la política y el conflicto «siempre es difícil» porque «existen muchos intereses y presiones, y también una realidad de adversidad», admite Deek para sentenciar que el primer paso para la «paz de los cristianos y otras minorías» en la región será «garantizar la seguridad de los judíos». EFE

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