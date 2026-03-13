Enviado de Putin para asuntos económicos celebra la exención de sanciones a petróleo ruso

2 minutos

Moscú, 13 mar (EFE).- El emisario del Kremlin para asuntos económicos y normalización de relaciones con Estados Unidos, Kiril Dmitriev, celebró este viernes la exención de sanciones por parte de Washington al petróleo ruso en plena crisis de precios energéticos debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

«La energía rusa es indispensable para mitigar la mayor crisis energética mundial», escribió Dmitriev en la red social X tras el el anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre el levantamiento temporal de las sanciones impuestas al crudo ruso que esté en tránsito a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra contra Irán.

Según Dmitriev, próximo al presidente ruso, Vladímir Putin, la medida afecta a aproximadamente 100 millones de barriles de petróleo ruso en tránsito.

«Estados Unidos prácticamente reconoce lo obvio: sin petróleo ruso el mercado energético mundial no puede mantenerse estable», escribió, por otro lado, en la red social rusa Max.

Bessent detalló que las exenciones a las sanciones, que permitirán la venta y entrega a nivel mundial de todo el petróleo ruso actualmente cargado en buques, estará vigente unicamente hasta el 11 de abril con el objetivo de reducir el coste del crudo a nivel global.

La nueva medida del Gobierno del presidente, Donald Trump, llega después de que durante las últimas horas los precios del barril de crudo superaran los 100 dólares.

La semana pasada, el Tesoro ya había autorizado a la India acceder al petróleo ruso varado en el mar por un periodo de 30 días pero ahora extiende la medida de forma global.

Según la licencia estadounidense, las ventas no pueden involucrar de ningún modo a Irán y las transacciones podrán efectuarse hasta las 00:01 del 11 de abril de 2026, según hora del este de EE.UU. (07:01, hora Moscú).

La revalorización del crudo un 30 % desde los 72 dólares del inicio del conflicto es un alivio para las arcas rusas.

Tan sólo en los primeros dos meses del año se ha alcanzado prácticamente el déficit previsto para todo 2026, de 3,45 billones de rublos (43.585 millones de dólares), después de que los ingresos por la exportación de hidrocarburos cayeran un 47,1 % interanual.

Cualquier incremento del precio del crudo ruso Urals por encima de los 59 dólares previstos por el presupuesto ruso contribuye a reducir el déficit ruso. Con todo, según la prensa rusa, incluso un incremento prolongado de 11 dólares del barril sólo reduciría un 0,1 % el déficit. EFE

