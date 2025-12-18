Enviado especial de China viaja a Tailandia y Camboya para mediar en crisis fronteriza

2 minutos

Pekín, 18 dic (EFE).- El enviado especial del Ministerio chino de Exteriores para Asuntos Asiáticos, Deng Xijun, viaja este jueves a Camboya y Tailandia para tratar de acercar las posturas de ambos países tras los enfrentamientos militares fronterizos de los últimos días, que dejan ya más de medio centenar de muertos.

El funcionario llevará a cabo «esfuerzos de mediación para recuperar la paz lo antes posible», indicó un portavoz de la Cancillería china en un comunicado.

«Como vecina y amiga de Camboya y Tailandia, China sigue de cerca el conflicto fronterizo y trabaja de forma activa para lograr una desescalada», agrega la nota oficial.

El conflicto armado que los Ejércitos de Tailandia y Camboya libran en territorio fronterizo deja al menos 52 muertos, cifra que supera ya a la de víctimas mortales causadas por el enfrentamiento que los dos países protagonizaron en julio, con 50 fallecidos.

La nueva oleada de ataques cruzados, cuyo detonante es incierto y que las dos partes se acusan mutuamente de haber iniciado, estalló el 7 de diciembre y se prolonga ya 11 días, frente a los cinco días que duró el episodio de violencia de julio, que cesó tras la mediación de varios países, entre ellos China y Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se vanagloria de haber puesto entonces fin -aunque momentáneo- a las hostilidades y ha vuelto a intervenir en el conflicto, sin éxito aparente, tras su reavivamiento.

Los dos países asiáticos mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa. EFE

