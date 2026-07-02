Enviado papal encabeza la primera ceremonia de beatificación en Vietnam

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Decenas de miles de católicos acudieron el jueves a una pequeña parroquia en el delta del río Mekong para la primera ceremonia de beatificación celebrada en Vietnam.

El cardenal filipino Luis Antonio Tagle presidió el acto como enviado papal, con una misa especial oficiada en Ca Mau para el padre Francis Xavier Truong Buu Diep, un sacerdote muerto en 1946 cuando protegía a sus feligreses.

Diep fue «bendecido» en la ceremonia, el segundo de los tres pasos hacia la santidad.

La Iglesia católica de Vietnam esperaba unas 70.000 personas, muchas de las cuales llegaron con días de anticipación para ver la ceremonia por pantallas gigantes fuera del templo.

«Anoche dormimos en una estera frente a la iglesia», contó Tran Le Tap, una vendedora de 65 años que viajó desde la provincia sureña de An Giang. «Me siento muy bendecida».

La presencia de Tagle como enviado del papa León XIV pone de relieve el acercamiento entre el gobierno comunista de Vietnam y el Vaticano, que no tienen relaciones diplomáticas desde el fin de la guerra en 1975.

Las dos partes acordaron en 2023 instalar un «Representante Papal Residente» en Vietnam.

Tagle calificó la ceremonia del jueves como un «momento de gran alegría para los católicos de Vietnam», y «un día verdaderamente histórico en la vida de la iglesia».

Vietnam tiene más de 7,5 millones de católicos, que representan 7,4% de la población, según la prensa oficial del Vaticano.

La Constitución vietnamita consagra el derecho a la libertad religiosa, pero el gobierno regula estrictamente a las organizaciones religiosas.

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