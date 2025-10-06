Enviado y comandante de EEUU se reúnen con kurdos en noreste de Siria en medio de tensión

2 minutos

El Cairo, 6 oct (EFE).- El enviado especial de Estados Unidos en Siria, Tom Barrack, y el comandante del Comando Central estadounidense (CENTCOM), Brad Cooper, se reunieron este lunes en el noreste de Siria con el líder de las Fuerzas de Siria Democráticas (FSD), Mazloum Abdi, en medio de tensiones con la nueva administración de Damasco.

El enviado estadounidense dijo en su cuenta de X que, junto al almirante Cooper, mantuvo «conversaciones importantes con Mazloum Abdi y las FSD», sin aportar más detalles sobre el contenido y el motivo exacto de esta visita.

Sin embargo, afirmó que la reunión «impulsa la visión del presidente de Estados Unidos de ‘darle una oportunidad a Siria’ al permitir que los sirios se unan con todos los sirios en un esfuerzo renovado por la paz y la prosperidad cooperativas».

Por su parte, el líder de las FSD indicó en la misma red social que en la reunión se abordaron «diversos temas para apoyar la integración política en Siria, preservar la integridad territorial del país y crear un entorno seguro para todos los componentes del pueblo sirio».

Asimismo, afirmó que se debe «garantizar la continuidad de los esfuerzos para combatir al Estado Islámico en la región».

«El presidente Donald Trump y el embajador Barrack han desempeñado un papel sincero y activo con el pueblo sirio en su búsqueda de resolver la crisis y lograr un futuro mejor para Siria y todos los sirios. Nos mantenemos firmes en nuestro objetivo de una Siria unida para todos los sirios», sentenció.

Tras el derrocamiento de Bachar al Asad en diciembre, los kurdosirios y las nuevas autoridades Damasco firmaron un acuerdo el pasado marzo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el cambio de régimen, pero el proceso está mayormente estancado por falta de consenso y en las últimas semanas se han registrado algunos choques armados.

Asimismo, ayer se celebraron las primeras elecciones parlamentarias en Siria desde la caída de Al Asad, pero las nuevas autoridades suspendieron la votación en tres provincias del país, entre ellas buena parte de las nororientales Al Hasaka y Al Raqa, en manos de una autoproclamada administración autónoma liderada por la minoría kurda.

El órgano electoral argumentó que la decisión de posponer la votación en esas regiones hasta nuevo aviso se debe a los «desafíos de seguridad» y al hecho de que estos territorios escapan al control de las instituciones centrales. EFE

cgs/AV